Nuevas entradas para Lali Espósito en River 2026: precios y fechas de cuándo toca

Lali agota un River y va por el segundo.

Lali Espósito vuelve a dejar una marca en la música argentina. En apenas dos horas, la artista agotó todas las entradas para su primer show en el Estadio Monumental de River Plate, programado para el 6 de junio, y confirmó de inmediato una segunda fecha para el 7 de junio. El hito no solo consolida su presente arrollador, sino que la coloca en un lugar histórico: pocas figuras del pop nacional lograron llegar al estadio más grande del país con semejante respuesta inmediata del público.

¿Dónde comprar entradas para el River de Lali?

Las entradas para el recita ya están disponibles a través de AllAccess, el sitio oficial de venta, donde la demanda sigue siendo alta. La expectativa es total: el debut de Lali en River no es solo un recital, sino la coronación de una etapa artística que viene creciendo de manera sostenida y contundente, con récords de convocatoria, reconocimiento crítico y una conexión cada vez más profunda con su audiencia.

Este nuevo logro llega después de un año excepcional, en el que Lali regresó al Estadio Vélez Sarsfield y se convirtió en la primera artista en agotar cinco funciones en un mismo año en ese escenario, convocando a más de 350.000 personas a lo largo de su tour mundial. Un número que habla no solo de popularidad, sino también de una capacidad única para reinventarse y mantenerse vigente en una escena cada vez más competitiva.

Lali avanza en su carrera musical.

En esas históricas fechas presentó No vayas a atender cuando el demonio llama, uno de los álbumes argentinos más aclamado del 2025. El disco superó los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se transformó en uno de los más vendidos del año en el país. Con un sonido audaz, letras personales y una identidad estética fuerte, el álbum marcó un punto de madurez en su carrera y fue celebrado tanto por el público como por la crítica especializada.

La gira llevó ese material por gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España. Ahora, ese recorrido encuentra su punto más alto en el Monumental, un escenario que simboliza la magnitud del momento que atraviesa.

Lali estrenó su serie documental en Netflix

El impacto de Lali también ha trascendido los escenarios. En 2025 estrenó en Netflix el documental LALI: La que le gana al tiempo, visto por millones de personas, donde expone con honestidad su transformación personal y artística. Además, se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, con 13 estatuillas, reafirmando que su éxito no es casualidad, sino el resultado de una trayectoria construida con gran trabajo, posicionamiento y riesgos.