Es hincha de River, fanático de Oasis, hizo una bandera que Liam Gallagher viralizó y palpitó los shows en el Monumental

Es de River, se viralizó por la bandera de Oasis y le habló a los Gallagher

Cristian no es un fanático más de River Plate, es uno de los tantos que vive la pasión al máximo y lo demuestra desde hace años uniendo a sus dos amores en una bandera. La música en un punto de su vida se conecta con el fútbol y dicho vínculo lo genera Oasis, la banda inglesa de los hermanos Noel y Liam Gallagher que tanto este sábado 15 como el domingo 16 de noviembre se presentan en el Estadio Más Monumental después de 16 años. Él, como seguidor desde los primeros años, no se lo quiere perder, les habló a los artistas y contó el origen de la bandera que cuelga en la tribuna Centenario todos los partidos.

El simpatizante del "Millonario", que habló con El Destape antes del show de drones sobre el recinto en el que se subirán al escenario, no sólo acompaña a otras disciplinas además del fútbol masculino, sino que concurre a partidos de otros deportes siempre con los mismos colores. Con él lleva también su trapo con el logo del conjunto británico envuelto en rojo y blanco, pero también con el escudo del Manchester City. El mismo se hizo viral a principios del 2023 luego de que el propio Liam responda en X (ex-Twitter) a otra persona sobre la foto con su ya típico "Biblical" con el que también definió a Julián Álvarez. Por supuesto, el guiño de Cristian al equipo que dirige Pep Guardiola es justamente por el fanatismo de los Gallagher por dicho club.

El día que se viralizó la bandera de River y Oasis en las redes

Un 12 de febrero del 2023, mientras Noel y Liam hacían sus carreras todavía como solistas con la chance casi imposible de que vuelvan a juntarse, el usuario @MaxiGonzalez_23 posteó la imagen del trapo preguntándole al cantante si la había visto. La respuesta del artista no se hizo esperar y rápidamente generó revuelo. La cuenta oficial del club también participó utilizando el nombre de una canción de la banda -All around the world- como respuesta al propio Gallagher.

En ese momento el creador de la bandera "saltó a la fama" dentro del club y también entre los hinchas que siguen al grupo británico. Tal es así que, dentro de las instalaciones es uno más y no sólo lo conocen por su pasión inigualable por la banda como también por los colores cada vez que acompaña al femenino, a las juveniles o al Senior con el Oasis cerca suyo.

El posteo de Liam Gallagher en respuesta a la bandera del hincha en el Monumental que se viralizó

Cristian, el fanático de River y Oasis que lleva la bandera a todas partes

¿Qué significa River para tu vida?

- River es todo, es mi corazón. Nací en el 75, justo el año cuando cortó la racha de 18 años sin salir campeón y soy de River gracias a mi tío.

¿Qué significa Oasis para vos?

- Oasis es la otra parte de mi corazón que es la pasión, el rock desde chiquito. Vivo cerca de Cemento, viví mucho el rock y Oasis lo conocí con Supersonic, quedé enloquecido con ese tema. Me ayudó a acompañar ese mal momento que estaba pasando por la muerte de algunos de mis familiares.

¿Cómo surgió la idea de hacer la bandera?

- La bandera la iba a hacer en 2009 pero en un momento sentí que no iba a poder hacerla porque faltaba algo. Cuando se separaron dije 'acá es el momento'. El 12 de febrero del 2023 explotó la bandera en las redes, en 2024 anunciaron la vuelta y en 2025 vuelven a River. La bandera es la conexión entre todo.

¿Qué sentiste cuando anunciaron la vuelta y qué esperas para estos dos recitales?

- La posibilidad de verlo en River es el sueño cumplido, ya está. Quiero vivirlo a pleno como si estuviese en los 90 porque estuve en el 98 en el Luna Park. Es el momento para disfrutar y si Dios me va a llevar que sea después del útlimo tema del segundo recital. Muy ansioso, esperé 16 años para este momento, nunca los vi por separado.