El cambio que Gallardo prepara en River para visitar a Vélez y clasificar a Libertadores

El "Muñeco" retocará el equipo para dar con uno que rompa con la racha de derrotas.

La última fecha del Torneo Clausura expone que River se va a jugar la clasificación a la Copa Libertadores, pero para lograrlo debe enfrentar a Vélez en Liniers. Un duelo de gran complejidad para un equipo no estuvo a la altura de varios desafíos. En la previa se desprende que Marcelo Gallardo prepara una modificación táctica que sorprende a los hinchas, porque señala un regreso.

De acuerdo con las chances matemáticas, el “Millonario” puede soñar con ingresar a la próxima edición del máximo certamen internacional de la región. Sin embargo, el equipo está obligado a ganar en los 90 minutos, sin importar la diferencia en el marcador, y esperar a lo que suceda en La Plata en Estudiantes y Argentinos Juniors que jugarán después. Aunque lo importante es quedarse con los tres puntos. Algo que al "Millo" le está costando.

Enzo Pérez podría regresar al once titular tras una larga ausencia

Con el fin de cortar la racha de derrotas de manera consecutiva, Marcelo Gallardo comenzó a ensayar en la semana con la figura de Enzo Pérez en la mitad de la cancha. Lo que permite entender que se trata de un regreso cuando parecía que había quedado marginado. Además, se desprende que no estará solo porque tendrá una rueda de auxilio un poco improvisada como es Giuliano Galoppo.

La decisión de colocar al ex volante de Banfield dentro del once titular es producto de que Juan Portillo no rindió de la manera esperada después de que coleccionara varios partidos desde el primer minuto en cancha. También es necesario considerar que Kevin Castaño fue convocado por Néstor Lorenzo a la doble fecha FIFA de Colombia, que va a disputar encuentros amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.

No hay que descartar al ex volante de Talleres, Juan Portillo, porque puede que tenga una segunda oportunidad. Aunque en este caso será desplazado de la posición de volante central, si no que estará abocado a funciones de nexo entre la defensa y la zona de ataque. Nuevamente, la figura de Enzo Pérez vuelve a quedar como gran candidata a formar parte del once titular.

¿Qué va a pasar con Enzo Pérez?

Si se hace foco en lo contractual, se puede apreciar que Enzo Pérez tiene asegurada su continuidad dentro del plantel de River hasta el próximo 31 de diciembre. Los rumores que corren en distintos medios deportivos como también en las redes sociales no permiten hablar con claridad sobre su futuro. Lo cierto es que de momento no se registraron charlas para que pueda extender su vínculo.

Algunos trascendidos señalan que el experimentado jugador se va a tomar un tiempo después de que culmine la participación del “Millonario” en el Torneo Clausura para decidir si sigue o no. Por otro lado, la decisión de Marcelo Gallardo es tenerlo pero sin prometerle un lugar preponderante dentro del once inicial, debido a que su edad le juega bastante en contra como para ejercer del único volante central.

Se estima que Enzo Pérez de quedarse tendría un rol similar al que Leonardo Ponzio tuvo en River antes de que se celebre su retiro. Solo ingresaría en los momentos que se crea necesario y para aportar su experiencia. Además, se buscará que siga ordenando al resto de sus compañeros dentro del vestuario.