Nacho Fernández cerca de irse de River para jugar en otro club del fútbol argentino

Todavía no recibió un llamado para renovar su contrato cuando restan semanas para que quede libre

Son varios los contratos que van a llegar a su fin dentro de unas semanas y uno de ellos es el de Nacho Fernández, que es bastante repudiado por los hinchas de River en las redes sociales. Su continuidad estaría casi descartada de cara a la próxima temporada y esto permite pensar que se podría marchar a otro club que se encuentra sumando minutos en la Liga Profesional.

El paso de los partidos expone que el experimentado volante fue perdiendo un enorme terreno en la consideración de Marcelo Gallardo y esto permite entender que el final de su ciclo está cerca. Al punto que no se encuentra en discusión la renovación de su contrato que culminará el próximo 31 de diciembre. Un panorama muy distinto al que se mencionaba cuando la pretemporada de verano estaba dando sus primeros pasos.

El experimentado volante podría continuar su carrera en el Lobo platense

En lo que respecta al futuro de Nacho Fernández, se estima que podría dejar a River para seguir en otro club argentino. "No va a continuar y va a seguir su carrera en Gimnasia de La Plata", expresó el periodista Renzo Pantich en su canal de YouTube. No es ninguna casualidad de que se mencione al Lobo, debido a que lo vienen sondeando desde hace varios meses para que pegue la vuelta y afronte sus últimos partidos allí.

“No voy a desconocer lo que significa Nacho para el hincha de Gimnasia, lo que es como jugador y como profesional, pero hay cosas que no dependen de nosotros o de que Gimnasia quiera o que el jugador se haya manifestado. Hay que respetar los momentos de él, hoy pertenece a otro equipo y esa es la realidad”, expresó Marcelo Méndez, ex entrenador del Lobo, y un deseo que se encuentra sostenido por los directivos, que buscarán su regreso para calmar el enojo de los hinchas por los malos resultados.

Por otro lado, hay un comentario que señala que el volante podría marcharse al exterior debido a que estaría considerado una oferta de un club sudamericano. Hay que recordar que gran parte de su carrera la hizo en la Argentina defendiendo las camisetas de Temperley, Gimnasia y River. Mientras que en el 2021 fue vendido al Atlético Mineiro, donde estuvo dos temporadas para pegar la vuelta y tener su segundo ciclo en el "Millonario".

Gimnasia quiere a otro jugador de River

Mientras se busca convencer a Nacho Fernández de que pegue la vuelta, Gimnasia también comenzó a extender algunos hilos para quedarse con la ficha de Milton Casco que es muy probable que quede con el pase en su poder cuando la temporada llegue a su fin. Es otro de los jugadores a los cuales Marcelo Gallardo le señalaría que su estadía en River llegó a su fin, debido a que pretende iniciar una renovación de nombres.

El lateral izquierdo podría ser tentado para que pegue la vuelta al Lobo, pero hay dos detalles que podrían complicar las negociaciones. Esto es producto de que Newell's también lo habría sondeado con el fin de tenerlo en su plantel. Mientras que un club de Brasil, del cual se desconoce su nombre, se comunicó con el jugador para hacerle una oferta formal y así obtenga su primera experiencia en el exterior. Algo que es bastante difícil de rechazar y más cuando está en la recta final de su carrera.