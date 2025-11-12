El mano a mano de River con Argentinos Juniors para ingresar a la Libertadores

River no depende de si mismo para ingresar a la Libertadores

A falta de una fecha para la definir la fase campeonato del Torneo Clausura, River y Argentinos Juniors cuentan con serias chances de clasificarse a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Los dos equipos se encuentran separados por una pequeña diferencia de puntos y es por ello que sus partidos serán claves. La victoria de uno puede condicionar de gran manera al otro y generar varios problemas.

La tabla anual expone que el conjunto de La Paternal se encuentra en puesto de repechaje al certamen internacional después de alcanzar la barrera de los 54 puntos con la victoria que obtuvo frente a Belgrano de Córdoba en la noche del lunes. Mientras que el "Millonario" quedó ubicado en el cuarto escalón porque dispone de 52 unidades.

Argentinos podría dejar a River en la Sudamericana.

Por lo tanto, la clasificación a la Copa Libertadores señala que Argentinos Juniors es el que más chances de clasificarse dispone porque la discusión se termina siempre y cuando obtenga la victoria contra Estudiantes en La Plata. En caso de que empate frente al León, River tendrá una posibilidad pero debe ganarle a Vélez y con una diferencia en el marcador de dos goles. Algo que forzará la definición por medio de los tantos convertidos.

De esta manera, se desprende de que el "Millonario" no depende de su voluntad para ingresar al máximo certamen internacional y que la chances de jugar la Copa Sudamericana son enormes. Una competencia de la cual no participa desde la temporada 2014, en la que se consagró campeón tras superar a Boca en la semifinal y con una enorme victoria frente a Atlético Nacional en el estadio Monumental.

Polémica por los horarios

La agenda del próximo fin de semana expone que River visitará a Vélez a las 17 horas, mientras que Argentinos Juniors enfrentar a Estudiantes al término. Algo que no gustó para nada en La Paternal y pidieron de manera formal que ambos partidos vayan en el mismo horario porque son rivales directos en la definición por la copas. Una respuesta que depende de la AFA pero que debe contar con el visto bueno de la televisación.

El otro camino a la Libertadores para River

Por otro lado, River tiene dos caminos más para ingresar a la Copa Libertadores. El primero expone que debe clasificarse a los octavos de final del Torneo Clausura y abrirse paso hasta la final, además de ganarla. De esta manera se quedará con el cuarto cupo que la AFA dispone para colocar un equipo a la instancia de grupos. Uno que Platense tiene en sus manos tras coronarse en el Apertura.

Mientras que el segundo camino es uno que puede presentar al "Millonario" en zona de repechaje o dentro de la Copa Sudamericana, y que podría cambiar su suerte en caso de que el ganador del campeonato local sea un equipo que ya está en la Copa Libertadores. De esta manera, un cupo de la tabla anual tendrá que ser reasignado por parte de la AFA de acuerdo con las posiciones finales.