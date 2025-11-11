Boca puede darle una alegría a River antes de que termine el 2025

Boca podría darle una mano a River y ayudarlo a que termine bien el año

El Superclásico disputado en la Bombonera expone que River Plate nuevamente no se encuentra a la altura de las exigencias y por poco no fue goleado por Boca Juniors. La derrota implicó que quede posicionado en instancia de repechaje de la Copa Libertadores, pero puede que el "Xeneize" le entregue una alegría en las próximas semanas. Aunque los hinchas deberán hacer fuerza para que se materialice algo bastante polémico.

Era un partido para determinar quién se quedaba con el segundo cupo de ingreso a la máxima competencia que se encuentra organizada por la CONMEBOL. La victoria del "Millonario" iba a generar que todo se defina en el marco de la fecha 16, pero el Xeneize se quedó con los puntos en juego y tiene asegurada su participación desde la instancia de grupos. Mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo dependen de un milagro.

La tabla anual pone a River en zona de repechaje en la Libertadores

¿Cómo puede clasificar River a la Copa Libertadores 2026?

La única manera de que River forme parte de la Copa Libertadores y evitando la instancia del repechaje es asegurarse que quede tercero en la tabla anual. Esto implica ganarle a Vélez, y que equipos como Argentinos Juniors y Deportivo Riestra no lo pasen en cantidad de puntos. Pero, además, se debe considerar que Boca o Rosario Central deben dar la vuelta olímpica en el marco del Torneo Clausura.

Si el "Canalla" o el "Xeneize" se quedan con el título de campeón, de manera automática pasan a ocupar el cupo de acceso al certamen internacional y el que tomaron en la tabla anual se desplaza al mejor posicionado. De esta forma, el "Millonario" evitaría tener que participar de una instancia que es bastante cruda, debido a que acorta la pretemporada, obliga a sumar los refuerzos en los primeros días de enero y si es eliminado comenzará la temporada con un cimbronazo.

La dura autocrítica de Lucas Martínez Quarta

Después de la derrota frente a Boca, Gallardo ingresó al vestuario de River y le señaló a los jugadores que era momento de que se hicieran cargo de lo que sucede en el campo de juego. Palabras más, palabras menos, el entrenador les pidió que pongan la cara ante los medios y que sean los encargados de darle las explicaciones a los hinchas.

"La lectura que hago, sinceramente, fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido, hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables", expresó Martínez Quarta en zona mixta. Sus palabras fueron bien recibidas por los hinchas, porque emitió una opinión sin tantos ornamentos. Dijo lo que se puede apreciar en los comentarios que se difunden en las redes sociales.

"Lamentablemente, estamos metidos en un pozo del que no podemos salir, pero acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente porque estamos más que en deuda, somos conscientes de eso", profundizó. Un central que no estará presente en el partido ante Vélez porque al ser amonestado con Boca alcanzó la quinta amarilla y por reglamento debe frenar un partido.