Memes: Boca aplastó a River en la Bombonera y las redes estallaron con Dua Lipa como protagonista

La victoria de Boca Juniors por 2-0 en el Superclásico no solo le dio el triunfo, sino que también selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Tras el partido, las redes sociales se inundaron de memes como suele ocurrir en estos casos.



El gran artífice del triunfo y protagonista de las imágenes fue Exequiel Zeballos (un gol y una asistencia). Sin embargo, el principal blanco de las burlas fue River Plate: el "flojísimo rebote" de Franco Armani en el primer gol y el error de Paulo Díaz se hicieron virales. La crítica final se dirigió a Marcelo Gallardo, cuya reciente renovación contractual fue objeto de ironía, dado que el equipo sumó su quinta derrota en seis encuentros y perdió toda chance de clasificar a la Libertadores por la tabla general.

Los mejores memes