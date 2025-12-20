"El día de la fiesta nos dijeron que estaba cancelado": nuevas declaraciones complican a la mamá que se robó los millones de la fiesta de los chicos

El terrible caso de una madre que estafó a un grupo de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19, ubicada en la ciudad de Eldorado, conmocionó a la provincia de Misiones en las últimas horas. La mujer, de nombre Romina Enríquez, habría perdido $17.000.000 en el casino, dinero que había sido recaudado para cubrir los gastos de la fiesta de egresados de su hija y sus compañeros.

Recientemente, en diálogo con los medios, Mónica Biczyk, madre de una alumna afectada por la estafa, brindó declaraciones que complican a Enríquez. "El día de la fiesta nos dijeron que estaba cancelado", expresó la madre.

La principal hipótesis del caso apunta a que la acusada habría perdido los $17 millones de pesos en el casino; sin embargo, Biczyk contradijo esa teoría y afirmó: "Es mentira que ella tenga problemas con el juego. Eso es todo un invento al verse arrinconada por el resto de los padres". "En Eldorado hay un solo casino y de ser cierto, nos habríamos enterado. Directamente se la robó", agregó la mujer.

Estas declaraciones se sumaron a las realizadas por el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, quien dijo no contar con ninguna prueba que demuestre algún rasgo de ludopatía por parte de la mujer acusada.

En diálogo con LN+, la madre de la chica afectada realizó una reconstrucción de los hechos y apuntó: "El día de la fiesta, los encargados del salón nos dijeron que los servicios no habían sido pagados, entonces cancelaron el evento". Al mismo tiempo, Biczyk confirmó que, meses antes de la celebración, varios padres le solicitaron a Enríquez los comprobantes de pago, pero la acusada nunca los mostró.

En relación a la realización de la fiesta, que luego se terminó concretando, la madre destacó que fue clave la participación del intendente de Eldorado, Rodrigo "Pipo" Durán. "La fiesta finalmente se realizó gracias a que él salió de garante: propuso hacerse cargo de la deuda y los propietarios del salón accedieron", señaló.

Cómo terminó quedando Enríquez a cargo del dinero

Sobre el hecho de que Enríquez haya quedado a cargo de la recaudación, la mujer oriunda de Eldorado explicó: "Inicialmente eran dos madres las encargadas de reunir el dinero: la otra siempre nos envió los recibos. Pero un día, por su condición de monotributista, no pudo recibir más dinero en su cuenta y Enríquez se hizo cargo de todo".

"Cuando todo explotó, Enríquez nos dijo que había logrado reunir $4.000.000, que les pidió a sus familiares. Pero no sabemos qué pasará con ese dinero. A partir de ahora, todo será cuestión de la justicia", finalizó la mujer.