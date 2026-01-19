Tenía 33 años: conmoción por la muerte de una reconocida actriz de Nickelodeon

Conmoción por la muerte de una reconocida actriz de Nickelodeon.

El mundo de la actuación está de luto. Kianna Underwood, quien encarnó diversos papeles en series de Nickelodeon a fines de los 90' y principios de este siglo, falleció este viernes 16 de enero. El deceso lejos estuvo de ser por una causa natural: la mujer de apenas 33 años pereció tras ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

Según los reportes policiales, todo ocurrió en la intersección de la avenida Pitkin con el bulevar Mother Gaston, en Brownsville, cerca de las 6:45 de la mañana. Kianna había intentado cruzar la calle en un cruce perfectamente señalizado, cuando una Ford Explorer negra la impactó de lleno. Momentos después, se la llevó puesta un Sedan negro y gris. Según los testigos, el cuerpo de Underwood quedó atascado debajo de ese automóvil y la arrastro por dos cuadras sin percatarse. Ninguno de los dos conductores se detuvo a asistirla y, en el mismo lugar donde yacía, fue declarada muerta por los médicos.

"No hay arrestos y la investigación continúa a cargo de la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York", declararon las autoridades, por lo que aún no han sido identificados los que iban al volante de ambos autos.

¿Quién fue Kianna Underwood?

Kianna Underwood era recordada por su participación en All That, el programa de sketches que Brian Robbins y Michael Tollin tenían en Nickelodeon y que se emitió entre 1994 y el 2020. Por otra parte, le dio voz a Fuchsia Glover en Little Bill, la serie animada infantil de Bill Cosby que iba en la misma señal, la cual estuvo al aire entre 1999 y 2004. Por fuera de esos roles, también encarnó a Tanessha Labelle en The 24 Hour Woman (1999) y fue parte de un especial animado navideño de Rankin/Bass Santa, Baby! en 2001.