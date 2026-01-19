Luchaba contra una enfermedad: dolor por la muerte de un reconocido actor a los 51 años.

La industria del entretenimiento despide con dolor a uno de sus talentos más versátiles. Tras una larga y dura batalla contra una enfermedad, falleció a los 51 años un actor que supo brillar tanto en los escenarios teatrales como en la docencia, dejando un vacío enorme entre sus alumnos y seguidores.

Según confirmaron medios coreanos, el artista murió el pasado día 16. Se trata de Woo Chang-soo, cuyo desenlace causó conmoción por la esperanza que él mismo mantenía hasta el final.

Lo más impactante de su partida es el rastro digital que dejó apenas unos días antes. El 29 del mes pasado, dos semanas antes de morir, Woo Chang-soo escribió en sus redes sociales un texto que hoy se lee como una despedida involuntaria. "Dudé incontables veces sobre raparme la cabeza hoy, pero después de recibir un reto de mi hermana menor, solo me corté la coleta", relató. En ese mismo mensaje, se daba aliento a sí mismo: "Realmente necesito cuidarme mucho. Chang-su, ponete las pilas".

Dos años de lucha

La pesadilla había comenzado en abril de 2023, cuando el actor reveló los primeros signos de alarma. "Salieron los resultados del chequeo médico completo... Me derivaron para exámenes detallados en un hospital universitario superior", había contado en aquel momento, anticipando la gravedad del cuadro. A pesar del diagnóstico, siempre se mostró valiente ante sus allegados: "Voy a recibir el tratamiento adecuado y haré un regreso genial. Por favor, manténganse saludables".

Woo Chang-soo deja un legado importante en obras como Welcome to My World, Face Off y la pieza teatral Friends. Además, dedicó sus últimos años a formar a las nuevas generaciones como profesor en el Seoul Hoseo Arts Practical College.