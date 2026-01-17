Dolor en el tenis argentino: murió el periodista Guillermo Salatino

Tristeza en el deporte argentino por la muerte de Guillermo Salatino, emblema del periodismo de tenis y referente durante casi 50 años en los Grand Slam.

El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis nacional. A los 80 años, el reconocido periodista falleció luego de sufrir un paro cardíaco previo a una intervención quirúrgica. Su partida deja un vacío enorme en el mundo del tenis y del periodismo, disciplinas que acompañó y difundió durante casi medio siglo.

Hablar de Salatino es hablar de tenis. Durante casi 50 años, fue una referencia obligada para entender el circuito profesional, los torneos más importantes del mundo y, especialmente, la evolución del tenis argentino en el plano internacional.

Apodado cariñosamente “Salata” por colegas, jugadores y oyentes, Salatino construyó una carrera basada en la pasión, el conocimiento profundo del deporte y una cercanía única con los protagonistas. Su mirada era respetada tanto dentro como fuera de la cancha, y su voz se volvió sinónimo de credibilidad.

Una cifra que resume una trayectoria extraordinaria

El dato impresiona y explica por sí solo la dimensión de su carrera: 147 torneos de Grand Slam cubiertos en forma presencial. Desde 1977, Salatino viajó de manera ininterrumpida a los cuatro grandes del calendario: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

En total, asistió a 18 Australian Open, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open, completando 49 años consecutivos recorriendo el mundo detrás de una raqueta y una historia para contar. Solo dos hechos excepcionales lo privaron de llegar a los 150 Grand Slam: la Guerra de Malvinas en 1982 y la pandemia de Covid-19.

La voz del tenis en la radio argentina

En las últimas décadas, "Salata" se consolidó como una de las voces más reconocidas del tenis en Radio La Red, donde analizó generaciones enteras de jugadores y narró los grandes hitos del deporte.

Desde Guillermo Vilas hasta la camada dorada de la Copa Davis, pasando por cada argentino que pisó una cancha grande, Salatino estuvo ahí. No solo informando, sino contextualizando, explicando y transmitiendo la esencia del tenis a miles de oyentes.

Su estilo, didáctico pero apasionado, permitió que el tenis creciera en difusión y popularidad en un país tradicionalmente futbolero.

Siempre cerca del tenis, incluso después de dejar de viajar

En 2022, Salatino había anunciado que dejaría de viajar a los grandes torneos internacionales. Sin embargo, nunca se alejó del tenis. Siguió de cerca cada evento relevante con presencia argentina y mantuvo intacto su compromiso con la cobertura del deporte.

De hecho, estuvo presente en las series de Copa Davis que disputó la Selección Argentina en Groningen (Países Bajos), en septiembre, y en Bolonia (Italia), en noviembre del año pasado. Su figura seguía siendo habitual en los grandes eventos, incluso cuando ya no recorría el circuito completo.

El reconocimiento de la Asociación Argentina de Tenis

La noticia de su muerte generó una inmediata reacción en el mundo del deporte. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) expresó su pesar a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”, publicó la entidad.

El comunicado concluyó con un mensaje que resume el sentimiento general: “Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.