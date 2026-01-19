Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de enero 2026

Qué dólar me conviene comprar este lunes

El dólar más conveniente para comprar este lunes 19 de enero es el dólar oficial, que se ubica apenas por encima de los $1.460, mientras que el dólar MEP o "dólar bolsa" se ubica en $1.468. En tanto, el dólar cripto en promedio cotiza en $1.510, transformándose en una de las opciones más caras al igual que el CCL o "Contado con Liquidación".

Por qué baja el dólar en Argentina y qué hay detrás de la estrategia oficial

El precio del dólar en Argentina acumula una caída del 2,1% en lo que va del año, en el marco de una estrategia impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Se trata de una política que busca contener los precios a través de un dólar estable o en retroceso, aunque las primeras mediciones privadas muestran que el objetivo todavía no estaría dando los resultados esperados.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, la inflación de enero se ubicaría en torno al 2,3%, con una aceleración en el precio de los alimentos, lo que pone en duda la efectividad del atraso cambiario como herramienta principal para frenar la suba de precios.

La principal explicación detrás de la baja del dólar se encuentra en la fuerte liquidación de divisas provenientes del endeudamiento del sector privado, un fenómeno que se profundizó durante 2025 y que en enero ya supera los 1.000 millones de dólares.

En las últimas semanas se destacaron varias colocaciones relevantes en el mercado internacional. Entre ellas, la más reciente fue la emisión del Banco Macro por 400 millones de dólares, que se sumó a los 600 millones obtenidos por Telecom, los 80 millones de John Deere Credit, los 40 millones de Scania y los 10 millones del banco de inversión BTS. Todos estos dólares ingresan al mercado local y se liquidan en el mercado oficial, incrementando la oferta de divisas y presionando a la baja sobre el tipo de cambio.

A cuánto cotiza el dólar más conveniente hoy

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

A cuánto se vende el dólar hoy

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.