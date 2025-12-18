Cerró una histórica tienda de electrodomésticos por la crisis

Cerró un histórico local de electrodomésticos.

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei , una histórica tienda de electrodomésticos cerró sus puertas para siempre. Pese a ser una de las más importantes de la zona, no pudo contra la caída del consumo.

Se trata de la histórica cadena Electro Misiones que anunció que bajaba las persianas del local de la esquina de Bolívar y Colón, una de los lugares más transitados de Posadas.

El dueño de la empresa, Diego Barrios, sostuvo en diálogo con Plan B Misiones que el cierre se enmarca en un proceso de "reconfiguración de su estrategia comercial" para "concentrar esfuerzos en zonas con mayor dinamismo económico y afluencia de público".

En ese sentido, se busca cerrar las áreas que vienen mostrando un marcado retroceso en la actividad y Barrios, marcó que esta situación no es algo nuevo si no que el microcentro “se viene enfriando hace mucho”, sobre todo en el contexto actual de crisis.

Además de la caída del consumo por la pérdida de poder adquisitivo, desde el sector señalan que hay una subida en los costos operativos y sobre todo una competencia cada vez más fuerte con Paraguay.

"Nosotros pensamos que recién el año que viene vamos a terminar este período de adaptación", señaló Barrios y aseguró que el cierre del local histórico no implica una retirada del mercado, sino una "etapa de transición".

El futuro de Electro Misiones

Tras el cierre del local de Posadas, Electro Misiones mantiene actualmente siete sucursales activas. Desde la cadena aseguran que pese a esta reducción, se proyecta una expansión hacia nuevas localidades.

Entre las proyecciones, se planea la apertura de una nueva tienda en Leandro N. Alem, así como ampliaciones en Ituzaingó y Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Además, la estrategia de crecimiento también incluye futuras aperturas en Candelaria, Montecarlo y Aristóbulo del Valle.

Esto significa la retirada en algunos lugares céntricos para expandirse a zonas del interior donde el consumo se mantiene más estable. Además, hay una competencia mucho menor que en los grandes centros urbanos. Al respecto, el dueño de la cadena insistió en la importancia de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reactivar el microcentro de Posadas.

Electro Misiones es una empresa fundada por Luis Barrios en el año 1986 y hoy cuenta con una larga trayectoria en la comercialización de electricidad en general, iluminación, tecnología, productos para el hogar, electrodomésticos, domótica y obras llave en mano.