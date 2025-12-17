Una importante textil frenó su producción: 400 trabajadores afectados

Una importante textil frenó su producción.

Día a día la industria textil sufre nuevos golpes producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y una importante fábrica paralizará la producción, lo cual afectará a 400 trabajadores.

Se trata de Vicunha Textil de San Juan que tendrá su producción frenada por 45 días. Por esta medida, los empleados percibirán entre el 70 y el 74 por ciento de su salario, según la categoría a la que pertenezcan.

"Estamos viviendo una situación muy difícil. Durante todo el año se han venido dando suspensiones, la gente estaba una semana de la quincena en la casa, parada, con un porcentaje de su sueldo", expresó Sergio Olivares, secretario local de la Asociación Obrera Textil (AOT).

Además, detalló que no es algo nuevo, sino que estas suspensiones se repitieron durante gran parte del año y que solamente en "dos o tres meses de este año que no se dio esa situación".

En esa línea, en charla con el medio local, Telesol Diario apuntó directamente contra la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei: "El gobierno le ha abierto y dado libertad sin ningún arancel, sin nada, entonces la gente hoy pide en una aplicación como Temu y le sale 2 pesos, y eso no paga impuestos, no paga nada".

"Un empresario que tiene todo un círculo armado, en el sentido de mano de obra, productos, no puede afrontar con esos precios", sumó el dirigente gremial respecto del daño a la industria nacional que hacen los productos extranjeros.

Despidos en Vicunha Textil

Esto no es todo, sino que producto de la apertura de importaciones y la caída del consumo, la empresa no contrató nuevo personal y a mitad de año hubo casi 50 despidos en la planta de San Juan.

"Es una empresa que venía produciendo cerca de los 2 millones de metros de tela por mes y, de golpe, empezaron a producir 1.500 millones. Entonces obviamente empieza a sobrar gente y sacan. Y en la actualidad ha terminado produciendo 1 millón de metros, apenas la mitad", detalló.

Por estos motivos, también la empresa ofreció retiros voluntarios con su correspondiente indemnización, las cuales fueron aceptadas por algunos de los trabajadores de la planta.

En lo que respecta a las importaciones, entre enero y octubre ingresaron al país 332.696 toneladas por USD 1.450 millones, lo que implicó un salto del 89% interanual en cantidades y del 61% en valores, impactó en los niveles de producción.