Un nuevo estudio proyectó que para 2064 algunas regiones del planeta sufrirán cambios de manera repentina. Esta situación afectará al clima, por lo que se prevén lluvias torrenciales y sequías severas que podrían durar entre 30 y 90 días. Se trata de un fenómeno denominado como "latigazo".

El “climate whiplash" (o "latigazo climático") pondrá a prueba a cultivos, agua y vidas. En unos 40 años el planeta sería testigo de un vaivén abrupto, por lo que la Tierra pasaría de estar seca y marchita a tener inundaciones extremas. Esta situación podría ser realidad para millones de personas en Asia y regiones cercanas.

Según una investigación publicada en Science Advances, en un escenario donde las emisiones de gases de efecto invernadero sigan altas, el clima en Asia y otras regiones tropicales experimentará ciclos rápidos de lluvia intensa y sequía prolongada cada 30 a 90 días.

Los investigadores detectaron que los patrones naturales que normalmente rigen las lluvias —como los monzones de verano— podrían intensificarse y cambiar de forma dramática a medida que el planeta se calienta.

Qué es el "latigazo climático" y por qué se produce

El fenómeno es descrito como un patrón climático tropical llamado Oscilación Intraestacional del Verano Boreal (BSISO, por sus siglas en inglés). A la BSISO se la puede pensar como una especie de “semáforo climático” que cambia de luz cada 30 a 90 días, por ende, establece cuándo habrá más o menos lluvias en zonas bajo la influencia del monzón.

Para simular cómo serán los cambios, los científicos usaron modelos climáticos globales a determinar cómo cambiará este patrón a medida que la Tierra se calienta.

En un escenario de altas emisiones descubrieron que la velocidad de las lluvias se acelerará y que en zonas donde suele ser moderada podría pasar a experimentar periodos más secos.

Cómo afecta el "latigazo climático"

Una de las principales preocupaciones es la seguridad alimentaria, ya que se vería afectado el abastecimiento de agua y las economías locales.

"El latigazo térmico aparente, caracterizado por transiciones abruptas entre la temperatura percibida cálida y fría, representa una gran amenaza para la adaptación climática urbana. Una evaluación eficaz de riesgos requiere un marco integral y centrado en el ser humano para cuantificar este fenómeno", sostiene el estudio.

Además, la situación puede afectar a los cultivos. En el caso de las plantas que comienzan a crecer en un suelo húmedo, se pueden morir si desaparecen las lluvias de manera repentina o incluso un exceso las puede ahogar.

Por lo tanto, los cambios climáticos generarían más inundaciones, erosión del suelo y problemas de salud pública. Aunque el estudio se enfoque en Asia, los expertos recomiendan que la intensificación de los patrones del latigazo también tendría efectos en otras partes del mundo, desde el Ártico hasta África.

Cómo cuidarse ante un clima más caótico

Una de las herramientas para cuidar a la población es mejorar los sistemas de predicción climática, lo que podría dar más tiempo para adaptarse a los cambios repentinos.

También es necesario invertir en infraestructura resiliente —como sistemas de almacenamiento de agua más flexibles y proyectos agrícolas resistentes al clima—, que puede ayudar a manejar tanto las inundaciones como las sequías. Y un punto clave es reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero.