Vuelve el calor a CABA y el conurbano: el clima para este miércoles 17 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 17 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y volverá a subir la temperatura al comenzar en una mínima de 17 grados y alcanzar una máxima de 31.

El jueves 18, de acuerdo al SMN, se espera que llegue el verdadero calor: la temperatura se ubicará entre mínima de 22 grados y una máxima de 34, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El jueves llegará el verdadero calor: la máxima alcanzará los 34 grados

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.