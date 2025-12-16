EEUU envía cubanos a la base naval de Guantánamo: NYT

Foto de archivo del exterior del centro de detención "Camp Five" en la estación naval estadounidense de Guantánamo

El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado a 22 migrantes cubanos a su base naval en la Bahía de Guantánamo para su deportación, informó el martes el New York Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El NYT dijo que se cree que los hombres son los primeros ciudadanos cubanos enviados a la base desde enero, cuando el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha retenido a unos 730 hombres en la base este año.

El uso que hace Trump de la base naval de Guantánamo para alojar a migrantes parece costar 100.000 dólares al día por cada detenido, dijo el senador Gary Peters durante una audiencia en mayo.

La Casa Blanca ha solicitado un enorme aumento de los fondos para la aplicación de la ley de inmigración, mientras trata de lograr el objetivo de Trump de deportaciones masivas.

Con información de Reuters