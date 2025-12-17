La drástica decisión de Homero Pettinato tras el conflicto con La Reini: "Me voy"

Homero Pettinato tomó una fuerte decisión en medio del escándalo con su expareja.

Homero Pettinato confirmó este miércoles que dejará Sería Increíble, el programa que integra desde hace dos años y medio en el canal de streaming OLGA. El anuncio se dio en vivo y generó impacto por el contexto en el que ocurre, marcado por la reciente polémica mediática en torno a la filtración de chats privados con su expareja, Sofía “La Reini” Gonet.

Al tomar la palabra, Pettinato explicó que su salida responde a una reorganización laboral dentro de la propia plataforma. “Me despido porque tengo otros proyectos dentro de OLGA, por suerte, que no me son compatibles en horarios ni en la cantidad de tiempo que debería dedicarle a todo”, sostuvo.

Durante su despedida, el conductor destacó el lugar que el ciclo tuvo en su carrera y el vínculo con el equipo. “Para mí fue un trampolín enorme. En mi carrera es un antes y un después”, expresó, y agregó que su llegada al canal estuvo directamente asociada al programa: “Si yo no entraba a Sería Increíble, OLGA no tenía un espacio para mí”. A pesar de reconocer diferencias artísticas, remarcó el acompañamiento recibido a lo largo del tiempo.

La aclaración de Homero Pettinato

En uno de los tramos más enfáticos de su mensaje, Pettinato se ocupó de despejar versiones que circularon en las últimas horas y desvinculó su decisión del conflicto personal que tomó estado público. “Quiero dejar clarísimo que no tiene nada que ver con mi escándalo del momento, con mi separación ni nada por el estilo”, afirmó. Y completó: “No tengo nada que esconder, realmente”.