Reforma laboral 2025: cómo afecta a los empleados bancarios

Empleados bancarios en qué los afecta la reforma laboral

El proyecto de Ley de Modernización Laboral, que actualmente avanza en el Congreso, propone una transformación sustancial del marco regulatorio del trabajo en Argentina. Si bien su alcance es multisectorial, su impacto en el sector financiero —y específicamente en los empleados bancarios— se perfila como uno de los más significativos. Este colectivo, históricamente regulado por un régimen especial (Ley 19.539, Estatuto del Empleado Bancario), convenios colectivos de alta cobertura y una arraigada cultura de derechos laborales, podría ver modificados aspectos centrales de su relación de empleo.

La iniciativa oficial introduce cambios que redefinirían elementos estructurales de la actividad bancaria, tales como la organización de la jornada laboral, las modalidades de contratación admitidas, el régimen de indemnizaciones por despido, y el alcance mismo de la negociación colectiva y la actividad sindical en el sector.

Reforma laboral: los puntos clave que afectan a los bancarios

1. Vacaciones:

Fraccionamiento: se permite, pero cada tramo no podrá ser menor a 7 días corridos.

Períoto estival: al menos una vez cada tres años, la entidad bancaria deberá permitir que el empleado tome sus vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril.

Notificación: el empleador deberá notificar la fecha con al menos 30 días de anticipación.

Enfermedad: si el trabajador se enferma durante sus vacaciones, el empleador está obligado a reprogramar el saldo pendiente.

2. Banco de horas:

Se crea un sistema que permite, mediante acuerdo individual, trabajar más horas en períodos de alta demanda (como cierres contables o lanzamientos financieros) y compensarlas con menor carga en otros momentos, respetando los descansos mínimos legales (12 horas entre jornadas y 35 horas semanales). Esto introduce flexibilidad a la tradicional jornada bancaria.

Reforma laboral: cómo impacta en bancarios

3. Indemnizaciones y Fondo de Cese Laboral:

Se autoriza reemplazar el actual sistema de indemnización por despido por fondos o seguros sectoriales financiados con aportes patronales mensuales.

Para el cálculo de la indemnización, no se incluirán pagos extraordinarios y gratificaciones habituales (como aguinaldo o plus vacacional), tomando solo el salario básico. Queda sujeta a un tope máximo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio bancario y nunca podrá ser inferior a un sueldo completo.

4. Convenios Colectivos (impacto crítico para el sector bancario):

Ultraactividad limitada: al vencer el convenio colectivo bancario, solo se mantendrían vigentes las cláusulas normativas (condiciones de trabajo). Las obligacionales (como aportes a obras sociales o fondos específicos del sector) solo continúan si las partes lo acuerdan expresamente.

Primacía del convenio particular: se establece que los acuerdos a nivel de empresa o entidad bancaria pueden prevalecer sobre el convenio de ámbito mayor (nacional), incluso si este último es posterior. Esto podría fragmentar la negociación colectiva histórica del sector.

Criterios estrictos de homologación: se exigen nuevos criterios vinculados al "orden público laboral", lo que, según la interpretación, podría limitar el derecho a la protesta y la huelga.

5. Servicios esenciales:

El proyecto modifica la regulación del trabajo en servicios considerados esenciales. De aprobarse, en el sector bancario se deberá garantizar un mínimo del 50% de los servicios durante medidas de fuerza, al estar catalogado como una rama "estratégica". Esto representa un cambio sustancial en el derecho a huelga para el gremio.

El gobierno afirma que la reforma busca "actualizar el modelo laboral argentino, reducir litigiosidad y adecuar los procesos productivos". Sin embargo, para los empleados bancarios, los cambios propuestos redefinen aspectos fundamentales de su estatuto, flexibilizan las condiciones de trabajo y podrían debilitar significativamente la fuerza de su convenio colectivo y las herramientas de acción sindical.