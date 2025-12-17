Salud para todos: Formosa amplía la cobertura sanitaria con importantes operativos de vacunación

Con el objetivo de acercar la vacunación a toda la comunidad, el gobierno de Formosa desplegó un novedoso operativo en el barrio 28 de junio, en la capital provincial.De esta manera, profesionales de la salud aplicaron más de 150 dosis en un operativo destinado a poner al día los esquemas de vacunación de lactantes y niños de hasta 11 años, así como a completar las vacunas de la población adulta y embarazadas.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha esta acción que estuvo a cargo del centro de salud local y contó con la colaboración de vacunadores de otros efectores ubicados en distintos puntos de la ciudad capital.

Operativo casa a casa

En diálogo con Agenfor, el director del centro de salud del barrio 28 de Junio, David Bogarín dio detalles sobre el desarrollo del operativo: “El trabajo abarca la visita casa por casa de los vecinos por parte del personal de salud, fundamentalmente para controlar los carnets de vacunación de los lactantes y niños hasta los 11 años de edad y, si es necesario, aplicar las vacunas que faltan para garantizar que en esa franja etaria tengan completos los esquemas de todas las vacunas que están en el calendario”.

Agregó que, de manera simultánea, los vacunadores aprovecharon el contacto con las familias para aplicar también las vacunas de calendario y los refuerzos contra el COVID-19 a las embarazadas y a las personas adultas en general, remarcando la importancia de contar con los esquemas completos en todas las etapas de la vida para prevenir enfermedades que pueden ir desde leves hasta muy graves.

Bogarín además informó que, para llevar adelante esta tarea, en articulación con el nivel central del Ministerio de Desarrollo Humano, se conformaron 20 equipos integrados por 40 personas. Cada uno de ellos tuvo asignada una cantidad determinada de manzanas “a fin de poder concretar esta labor planificada en el territorio”.

El profesional de la salud destacó el buen recibimiento de la comunidad y la respuesta de los vecinos, que permitieron a los vacunadores desarrollar su trabajo, tanto en el control de los carnets como en la aplicación de las vacunas necesarias, principalmente a los más pequeños, pero también a los mayores.

Este accionar, orientado a reforzar la vacunación de la comunidad del barrio 28 de Junio, se extendió hasta que los vacunadores visitaron a todos los domicilios de la extensa zona.

El Doctor destacó el trabajo territorial impulsado por la iniciativa del gobierno provincial: “El Modelo Formoseño sigue dando muestras de un verdadero trabajo en territorio y continúa apostando a una salud pública, gratuita y de calidad, en este caso, con algo tan fundamental como es la vacunación, tan necesarias para mantener los buenos índices de salud que la provincia tiene desde hace años”.

Para finalizar, resaltó que estas acciones forman parte de una política sanitaria provincial sostenida, que prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades mediante la implementación de distintas estrategias, garantizando el acceso equitativo de la población a las prestaciones “acercando los servicios a los barrios, marcando fuertemente la presencia y el rol del Estado en el cuidado de la salud de la comunidad”.