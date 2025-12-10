Acceso a la salud pública: Formosa refuerza la vacunación contra el sarampión con operativos casa por casa

Además de la aplicación de las dosis en distintos establecimientos sanitarios, tales como centro de salud, hospitales y vacunatorios, desde Formosa garantizar la aplicación de la inmunización casa por casa a través del recorrido de personal para asegurar que los niños completen el esquema de la vacuna contra el sarampión. En este sentido, se insta a los padres a verificar el calendario de vacunación de niños y niñas de hasta 11 años ya que se podrá hacer la aplicación inmediata.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, este trabajo busca poner al día la inmunización frente al sarampión, mediante la Triple Viral que cuenta con el componente que previene esa enfermedad, además, de las paperas y la rubéola.

“Esta estrategia del Gobierno provincial, que ya se viene desarrollando en su tercer mes, con el objetivo proteger del sarampión a toda la población, pero fundamentalmente a nuestros niños ante la situación epidemiológica actual que presenta esta enfermedad en la región y en el país”, explicó Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones.

En este sentido, se solicitó que las familias hagan una revisión del carnet de vacunación de sus hijos para saber si tienen completas las dos dosis de la vacuna. Frente a las dudas que puedan surgir, el propio personal de salud está habilitado para responder cualquier consulta.

Calendario de vacunación

La Triple Viral es una vacuna incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, gratuita y obligatoria. Su esquema consta de dos dosis que deben ser administradas a los 12 meses de vida y al ingreso escolar, entre los cuatro y cinco años. Asimismo, se solicitó que los turistas tengan una cuestión prioritaria en relación destacó que aquellas personas que planean viajar a otras provincias y especialmente al exterior deben asegurarse de tener el esquema completo al menos 15 días antes de realizar el viaje.

Aumento de enfermedades ya erradicadas

Desde Formosa alertaron por el aumento de enfermedades que ya se encontraban extintas tales como tos convulsa y sarampión. Asimismo repudiaron los recortes presupuestarios y los despidos masivos en el área de la salud pública que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei.

En diálogo con Agenfor, el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Julián Bibolini, se refirió sobre las consecuencias: “En este contexto, lo primero que hacen cuando recortan es en educación y salud, principalmente en la prevención”, sostuvo y, entre ello, enumeró: “Los preservativos, la folletería, la prevención de embarazos, sólo mantienen medicamentos de altos costos”.

En este sentido expresó su preocupación por el cuestionamiento a las vacunas que es “uno de los pilares fundamentales en la vida humana de prevención son las vacunas, donde estamos viendo un problema”. “La baja tasa de vacunación en todo el país es por falta de apoyo del Estado nacional a la inmunización, si no le dan bolilla ni se hacen cargo de esa batalla, dejando a las provincias solas, peleando a ver si consiguen algo de vacunas, entonces es cada vez más difícil convencer a la población de que se vacune”, sentenció.