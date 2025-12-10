Valenzuela pidió licencia en el Senado de PBA y la intendencia entre rumores de un posible cargo nacional

Diego Valenzuela pidió licencia como senador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), tras haber hecho lo propio en la intendencia de Tres de Febrero. Estos movimientos se dan en medio de rumores de su posible desembarco en el gobierno de Javier Milei.

El 14 de noviembre, Valenzuela presentó ante el Concejo Deliberante de Tres de Febrero su licencia a partir del 9 de diciembre para asumir la banca en el Senado provincial por la Primera Sección Electoral en los comicios provinciales del 7 de septiembre. El lunes pasado, juró como senador bonaerense en la sesión preparatoria de la Cámara Alta. Sin embargo, minutos después, en el mismo recinto se leyó el pedido de licencia del legislador a partir del día de la fecha, que fue aprobada por el Cuerpo.

Valenzuela llegó a LLA proveniente de la linea del PRO que comandaba la hoy jefa del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich, al margen de conocer a Milei hace décadas, desde cuando estudiaron juntos en la universidad.

La asunción de los nuevos poderes legislativos coincidió también con la reorganización del gabinete nacional. En el marco de estas semanas frenéticas, versiones periodísticas señalaron a Valenzuela como uno de los posibles recién llegados al Gobierno. Uno de los rumores es que podría ir al Ministerio de Seguridad Nacional, que hoy lidera Alejandra Monteoliva tras la salida de Bullrich. "Estamos en conversaciones, pero no hay nada definido", comentaron a El Destape desde el entorno del jefe comunal en uso de licencia.

Milei tiene la reforma laboral cerrada y no hará los cambios pedidos por la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que el Gobierno ya tiene lista la reforma laboral que será enviada al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias. Sostuvo que mantendrán reuniones con los gobernadores para continuar avanzando en cuestiones que los involucre como gobierno nacional.

“El proyecto de la reforma laboral está terminado, lo tengo en el celular”, afirmó, al remarcar que el texto está cerrado y que no habrá modificaciones a pedido de la CGT. Según explicó, el proyecto forma parte del paquete de leyes que el Ejecutivo impulsa tras el Consejo de Mayo. Adorni ya había subrayado que la iniciativa responde a la visión del presidente Javier Milei de “liberar las fuerzas productivas” y que el Ejecutivo no está dispuesto a negociar con la central obrera sobre este punto.

Sin embargo, uno de los puntos que adelantó el jefe de Gabinete sí demuestra una concesión del Gobierno a la CGT: se mantendrá el porcentaje del sueldo bruto con el que se financian los sindicatos. "A priori, las modificaciones que hay que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley. Por lo tanto, en principio, no habría modificaciones en ese aspecto", señaló.