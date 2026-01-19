Los Gladiadores debutan en Sur-Centro en búsqueda de la clasificación al Mundial 2027

Los Gladiadores debutan en Sur-Centro con la mirada puesta en el Mundial 2027.

La Selección Argentina de handball masculino debutará este lunes en el Sur-Centro 2026 que tendrá lugar en Asunción, un certamen fundamental tanto por su importancia en el calendario continental como para obtener un cupo para el Mundial de Alemania 2027. La presentación del combinado albiceleste será a partir de las 16:15 horas frente a Perú, que participa por primera vez en este torneo; el equipo argentino fue campeón en la primera edición en 2020, y luego fue dos veces subcampeón (en 2022 y 2024) por detrás de Brasil.

La competición tiene un formato de todos contra todos: en la siguiente jornada, el seleccionado dirigido técnicamente por Rodolfo Jung jugará contra Paraguay, se medirá contra Uruguay en la tercera fecha y, después de una jornada de descanso, hará lo propio frente a Chile el viernes 23. En el cierre del campeonato enfrentará a Brasil, en un duelo que, si continúa con la lógica de las últimas ediciones, definirá al campeón. Todos los encuentros contarán con la transmisión de FOX Sports.

La Selección Argentina llega a jugar el Sur-Centro en pleno proceso de renovación luego del retiro de varios referentes, entre los que destaca Diego Simonet, quien le puso un cierre a su trayectoria en el equipo después de 15 años. "Traté de convencerlo para que siga. Cuando me dijo que se retiraba, casi se le caían las lágrimas. Éramos dos bebés", contó el DT Jung en una entrevista reciente. "Es un emblema del handball argentino. Es como que me digas de reemplazar a Messi o Maradona", sentenció.

Al igual que en 2025, Los Gladiadores buscarán clasificar al próximo Mundial de Alemania en 2027: para ello, deberán finalizar entre los primeros cuatro clasificados en el certamen continental. En su última participación que tuvo lugar en Croacia, Noruega y Dinamarca, logró acceder al cuadro principal, terminó en quinta posición en el Grupo IV y 20° en la clasificación final.

Los Gladiadores trabajaron en la última semana de cara a una nueva participación en el Sur-Centro que tendrá lugar en Asunción.

El fixture de Argentina en el Sur-Centro que se disputará en Asunción

Argentina vs. Perú - Lunes 19 de enero, 16:15 horas - Fecha 1.

Argentina vs. Paraguay - Martes 20 de enero, 20:30 horas - Fecha 2.

Argentina vs. Uruguay- Miércoles 21 de enero, 20:30 horas - Fecha 3.

Argentina vs. Chile - Viernes 23 de enero, 18 horas - Fecha 4.

Argentina vs. Brasil - Sábado 24 de enero, 23 horas - Fecha 5.

La lista de convocados de Los Gladiadores para el Sur-Centro en Asunción