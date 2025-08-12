Milei les sacó las becas, tuvieron que vender rifas y son subcampeonas del mundo.

El ajuste de Javier Milei las afectó, la Confederación Argentina de Handball (CAH) les sacó las becas, tuvieron que vender rifas para poder viajar al exterior y se acaban de transformar en campeonas en los World Games 2025 disputados en China. El gran logro de Las Kamikazes, que fueron subcampeonas mundiales en 2024, es admirable desde todo punto de vista, debido al gran esfuerzo que hicieron en todo sentido después de que el Estado nacional les quitara el apoyo económico el año pasado para llevar a cabo uno de los vuelos más largos que existen desde Buenos Aires primero hace pocos meses atrás y ahora para una nueva competencia.

La Selección Argentina de beach handball llegó a la final del Mundial en el gigante asiático hace meses, donde perdió frente a Alemania por 24-16 y 21-18 en la definición por el título pero tuvo revancha. El bicampeón del mundo y bicampeón europeo vigente fue demasiado para la "Albiceleste", que llegó como pudo al territorio chino como consecuencia de todas las complicaciones que debieron superar en la previa al torneo. En 2025 la historia cambio y las dirigidas por Leticia Brunati se quedaron con la medalla de oro en Chengdu ante el mismo rival tras vencerlo por 2 a 1 (14-20; 22-12 y 7-2 en los shoot-out).

Las Kamikazes fueron subcampeonas del mundo pese al ajuste de Milei y ahora ganaron los World Games

Luego de la decisión del Presidente de la Nación de reducir el presupuesto para todos los deportes amateurs en este 2024 y de la CAH de quitarles las becas, la propia Selección Argentina debió vender rifas para recaudar dinero para poder viajar hacia China. A pesar del ajuste del líder de la gestión de La Libertad Avanza, sus compatriotas se las arreglaron en el exterior para hacer historia: es la primera vez que el combinado nacional femenino mayor de handball playa alcanza la final de una Copa del Mundo. Por si fuese poco, en el camino derrotaron al local y a grandes potencias de este deporte como España, Portugal, Brasil y Países Bajos (ex Holanda).

El camino de Las Kamikazes a la final del Mundial de China 2024

Argentina 2-0 Croacia - Fecha 1.

Argentina 2-0 Vietnam - Fecha 2.

Argentina 2-1 España - Fecha 3.

China 0-2 Argentina - Fecha 4.

Argentina 2-0 Filipinas - Fecha 5.

Argentina 2-0 Portugal - Fecha 6.

Argentina 2-1 Brasil - Cuartos de final.

Argentina 2-1 Países Bajos - Semifinales.

Argentina 0-2 Alemania - Final.

Las Kamikazes, subcampeonas del mundo pese a Milei.

Las Kamikazes hacen historia en el beach handball

Si bien el logro conseguido es el más importante de la historia de este deporte en nuestro país, no es el primero que se consigue en un corto lapso de tiempo que no sólo incluye a los World Games. En dicha competencia sumaron una medalla de plata en Wroclaw (Polonia) 2017 y una de bronce en Birmingham (Inglaterra) 2022. Este año llegó la dorada para sumar un nuevo logro al palmarés que cuenta con un subcampeonato mundial obtenido en 2024 tras perder justamente contra Alemania.