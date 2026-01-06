Romance confirmado: Chechu Bonelli sale con el ex de una famosa conductora

Chechu Bonelli tendría nueva pareja.

El verano volvió a hacer de las suyas en el mundo del espectáculo y ya dejó al descubierto un romance inesperado que empezó a dar que hablar. En una reciente emisión de Intrusos (América TV), Paula Varela confirmó lo que hasta ahora eran solo rumores: Chechu Bonelli estaría comenzando una nueva relación.

¿Con quién está saliendo Chechu Bonelli?

Se trata Facundo Pieres, el reconocido polista y ex pareja de Paula Chaves y Zaira Nara. Según contó la periodista, las versiones no surgieron de la nada. En los últimos días, Bonelli y Pieres fueron vistos juntos en distintos contextos sociales, lo que despertó rápidamente las sospechas. “Un romance que me confirmaron. Se los estuvo viendo haciendo algunas cosas, algunas fotos juntos en la playa, en algún que otro evento”, lanzó Varela al aire, instalando el tema.

Chechu Bonelli estaría saliendo con Facundo Pieres.

Lejos de tratarse de un simple acercamiento casual, la panelista fue más contundente y aseguró que el vínculo es real. “Me confirman que es verdad. Están pasando cosas entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli. Esto es totalmente cierto”, afirmó, y agregó un dato clave: ambos ya se conocían desde antes, lo que habría facilitado el rápido acercamiento.

La información fue reforzada con un detalle que terminó de confirmar el romance. “Yanina Latorre dijo que le contaron que los vieron dándose un beso. Puede ser, porque esto es real, avanza”, explicó Varela, dejando en claro que la relación estaría en pleno crecimiento.

¿Dónde se conocieron Chechu Bonelli y Facundo Pieres?

Para cerrar, la periodista aportó más contexto sobre cómo se habría dado el inicio del vínculo. Según relató, Chechu Bonelli llegó a Punta del Este, se reencontró con Pieres en un evento y, a partir de allí, la conexión fue inmediata. “Empezaron como a charlar y muy rápidamente se prendió la cosa. Él estaba muy tranquilo, muy relajado. Pegó onda con Chechu, está bien, tranquilo”, detalló.

Chechu Bonelli está en Punta del Este.

De esta manera, el verano 2026 suma un nuevo romance confirmado en la farándula, con dos figuras conocidas que, lejos de ocultarse, comienzan a mostrarse juntos y dejan en claro que la historia recién empieza.