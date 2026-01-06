Emoción en el folklore por el homenaje de Soledad Pastorutti a una eminencia de la música

Emoción en el folklore por el homenaje de Soledad Pastorutti a una eminencia musical.

Soledad Pastorutti dejó en claro que su relación con el folklore argentino trasciende largamente el escenario. En el marco de la gira con la que celebra sus 30 años de trayectoria artística, la cantante protagonizó una serie de visitas profundamente simbólicas en Santiago del Estero que conmovieron al ambiente folklórico y a las comunidades que la recibieron.

Tras su show del sábado por la noche en Añatuya, “La Sole” eligió vivir un domingo distinto, lejos del ritmo habitual de las giras. Su paso por la ciudad de Loreto fue tan sorpresivo como emotivo porque compartió un almuerzo familiar, degustó los tradicionales rosquetes loretanos y se tomó el tiempo para conversar y sacarse fotos con los vecinos que se acercaron espontáneamente. El clima fue cálido y genuino, fiel al estilo de una artista que siempre priorizó el contacto directo con la gente.

La Sole degustó los tradicionales rosquetes loretanos en Santiago del Estero.

El homenaje de La Sole al Indio Froilán

Horas antes, Soledad había protagonizado uno de los momentos más significativos de su visita con su llegada al histórico Patio del Indio Froilán González, uno de los espacios culturales más emblemáticos del folklore argentino. La visita fue inesperada incluso para los anfitriones. Teresa Castronuo, esposa del Indio Froilán, relató que el encuentro se dio de manera sorpresiva mientras se realizaban grabaciones para una producción televisiva.

Allí, la cantante explicó que el patio forma parte de los 30 sitios emblemáticos que eligió recorrer como parte de su gira aniversario, y destacó que era la primera vez que visitaba el lugar. Como gesto de profundo reconocimiento, Soledad dejó un obsequio cargado de simbolismo, una réplica del primer poncho con el que inició su carrera hace tres décadas, acompañado por un código QR que será revelado durante el estreno de la producción audiovisual del proyecto.

La jornada se completó con una invitación especial al Indio Froilán para participar en uno de los festivales que la artista realizará en el marco de su celebración artística, un hecho que reafirma el valor cultural del bombisto santiagueño y del patio como punto de encuentro del folklore nacional.