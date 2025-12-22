Una estrella latina sorprendió al folklore argentino por sus palabras hacia La Sole: "Encantado con tu luz"

Soledad Pastorutti y Pedro Capó compartieron un video en sus redes.

Soledad Pastorutti compartió un video en sus redes sociales en el que se mostró junto a su colega Pedro Capó después de haber grabado una versión de la canción Piel Canela junto a él. En el posteo se puede oír al músico decir palabras súper amorosas y de admiración hacia el ícono del folklore.

Los músicos grabaron el clip para redes después de su interpretación y el puertorriqueño pronunció: "Estoy encantado con tu luz, con este grupo que ha hecho todo esto posible", ante la mirada atenta de Soledad Pastorutti. Por su parte, la artista de folklore argentino le dedicó palabras de agradecimiento a su colega en el posteo.

"Compartir Piel Canela con Pedro Capó fue un regalo. Cantarle a los abuelos, a esas canciones que están ahí desde siempre y que a veces no nos frenamos a pensar de dónde vienen", escribió Pastorutti en el pie de foto de su publicación. "Es verdad lo que dice Pedro de vos, tu luz se siente, se ve y se contagia. Vos realmente irradiás luz, reina, cuando alguien es así, como lo sos vos, no hace falta explicarlo, sobre todo siendo la maravillosa persona que sos" y "Que orgullo que siento por vos Sole, tenés un carisma que nos endulza el alma, te quiero" fueron algunos de los comentarios que dejó la gente en el posteo.

Soledad Pastorutti y La Delio Valdez compartieron escenario

Soledad Pastorutti fue invitada especial en el show de La Delio Valdéz en el Movistar Arena, donde se sumó al escenario para una colaboración en vivo que hizo vibrar al público y puso a todos a bailar. Juntos interpretaron una versión en clave de cumbia de Que Nadie Sepa Mi Sufrir, el clásico del folklore que la cantante de Arequito popularizó en la década del 90.

La intérprete de canciones como Tren del Cielo y Adonde Vayas ya había explorado este giro cumbiero del tema en el álbum Raíz (2013), grabado junto a Niña Pastori y Lila Downs; esa impronta estilística volvió a aparecer en su cruce con La Delio Valdéz. Desde la banda compartieron en redes sociales un fragmento del momento, lo que despertó la euforia entre los seguidores del folklore.