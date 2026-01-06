Reyes Magos 2026: las ventas aumentaron levemente, pero siguen muy abajo de 2023

Las ventas de juegos y juguetes para el día de los Reyes Magos 2026 registró una mejora de casi un 1% en unidades con respecto al 2025, producto de una “intensa campaña de promoción” de la fecha, según detalló la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Aun así, siguen en mínimos históricos, ya que continúan estando muy por debajo de las de 2023, el último año antes de la llegada de Javier Milei.

Según datos relevados por la cámara juguetera, más del 80% de los regalos corresponden a juegos y juguetes, con una “marcada preferencia” por propuestas didácticas y de juego activo.

Asimismo, la CAIJ señaló que la promoción de la fecha -que incluyó acciones presenciales con los Reyes Magos en jugueterías de todo el país- “permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente”, según el presidente de la Cámara Matías Furió.

Entre los productos más demandados, señaló la cámara, se destacaron los juguetes orientados al aprendizaje temprano (formas, colores, números, letras y encastres), así como juegos de mesa en formato pocket y juguetes de aire libre, especialmente aquellos vinculados a la temporada de verano (como lanza aguas, flota flota, camiones de juguete, inflables, piletas, entre otros).

Pese a la mejora en las ventas, estas continúan en un piso histórico. Ello se debe a que crecieron un 0,9% respecto a la edición de 2025 y, a su vez, el año pasado habían aumentado un 3,5% respecto a la edición de 2024, pero este último año se habían desplomado un 12% respecto a 2023, siempre según datos de la CAIJ. Por lo tanto, las cifras siguen estando afectadas por la depresión del consumo generada por el ajuste mileísta.

Por su parte, la CAME precisó que las ventas de los comercios minoristas pymes por Reyes Magos 2026 crecieron 0,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes, en un crecimiento algo menor que el relevado por la CAIJ, aunque incluyendo no solo juguetes sino también otros rubros como indumentaria, calzado y electrónica.

Cuál fue el ticket promedio de Reyes Magos en 2026

El ticket promedio por juguete se ubicó en torno a los $23.000, con diferencias según el canal de venta.

Jugueterías de barrio: el ticket promedió rondó los $20.500 por unidad, donde predominan los productos nacionales y de menor precio.

el ticket promedió rondó los $20.500 por unidad, donde predominan los productos nacionales y de menor precio. Cadenas de jugueterías: el ticket promedio alcanzó los $45.000, donde se concentra una mayor participación de productos importados y con licencias.

el ticket promedio alcanzó los $45.000, donde se concentra una mayor participación de productos importados y con licencias. Supermercados: el gasto promedio se ubicó cerca de los $9.500, asociado principalmente a la compra de productos de verano.

Dado que los precios de los juguetes no aumentaron en comparación con el 2025, la demanda se mantuvo estable en un contexto de mayor planificación del gasto familiar.