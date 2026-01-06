Telefe lo canceló: se confirma el primer programa levantado de 2026

Telefe toma drástica decisión.

A pocos días del inicio de 2026, Telefe tomó una decisión contundente en su grilla y confirmó el primer levantamiento del año. El canal resolvió cancelar una de sus apuestas de ficción internacional luego de los flojos resultados de audiencia registrados desde su estreno.

Mientras resta definir el futuro de La Peña de Morfi y de cuando comenzará Gran Hermano, el canal de las pelotas empieza a acomodar la grilla. Para eso, decidieron cancelar una de sus novelas que no lograron afianzarse desde su estreno.

¿Cuál es el programa que Telefe levantó?

Se trata de la serie turca “Aile, lazos de pasión”, que había salido al aire a comienzos de diciembre. La novela debutó el 1 de diciembre en el horario de las 17.30, con la misión de reemplazar a Amor a cualquier precio y sostener la franja vespertina del canal. Sin embargo, las expectativas iniciales no lograron materializarse en los números.

Aile no continuará.

Pese a que apenas transcurrió poco más de un mes desde su estreno y cuando faltan solo días para el comienzo del nuevo año, en Telefe consideraron que los niveles de rating no acompañaron y optaron por darle de baja a la ficción. La decisión fue tomada tras evaluar el rendimiento del ciclo frente a la competencia y el impacto general en la programación.

Según se confirmó, el último capítulo de “Aile, lazos de pasión” se emitirá el viernes 9 de enero, marcando así el cierre anticipado de la novela en la pantalla del canal líder. De esta manera, la ficción no llegará a completar su recorrido previsto y se convertirá en el primer programa levantado oficialmente en 2026.

El último capítulo se transitirá este viernes.

La cancelación vuelve a poner en foco las dificultades que atraviesan algunas ficciones extranjeras para consolidarse en la televisión abierta, incluso en señales con alto encendido como Telefe. Ahora resta saber qué contenido ocupará ese espacio en la grilla y si el canal apostará nuevamente a una novela importada o a otro formato para recuperar audiencia en esa franja horaria. Por el momento, no se confirmó que novela saldrá a esa hora aunque hay rumores del regreso de Avenida Brasil.