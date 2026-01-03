Sorpresa en Telefe: confirman el clásico que ocupará el lugar de La Peña de Morfi

La Peña de Morfi no estará en el verano.

Telefe empezó a mover fichas de cara a la nueva temporada y ya definió cómo reorganizará su grilla de fines de semana tras el cierre de La Peña de Morfi. Mientras el futuro del ciclo musical permanece en pausa y sin confirmaciones para 2026, el canal optó por una estrategia segura: apostar a clásicos probados y al cine para sostener el rating.

¿Qué programa reemplazará a La Peña de Morfi?

Por ahora, el espacio que dejó vacante La Peña de Morfi no será ocupado por un programa nuevo, sino por contenidos que históricamente le dieron buenos resultados a la señal. Los Simpson y las películas serán los grandes protagonistas, tanto los sábados como los domingos, en una programación pensada para competir fuerte desde la mañana hasta el prime time.

Los sábados, la grilla arranca temprano con humor clásico: El Chavo y El Chapulín Colorado desde las 6.15. Luego llega el cine familiar con Quieren volverme loco 2, más episodios del universo Chespirito y, desde las 14, una extensa franja dedicada a Los Simpson. Por la noche, el canal refuerza con cine de acción (Justo en la mira) y el regreso de Escape perfecto en horario central.

Los Simpsons regresan a la pantalla de Telefe.

Los domingos mantienen una lógica similar. Desde la madrugada vuelven El Chavo y El Chapulín, seguidos por una maratón de películas populares como Un equipo milagroso, Jack & Jill, Son como niños, Mujer bonita y El joven manos de tijera. El cierre de la jornada queda en manos de ciclos fuertes: Por el Mundo, MasterChef Celebrity y Código Viaje.

Mientras tanto, la gran incógnita sigue siendo qué pasará con La Peña de Morfi en 2026. Según trascendió en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), dentro de la productora consideran que el programa necesita un relanzamiento profundo. La ausencia de Gerardo Rozín sigue pesando y, puertas adentro, creen que el conductor debe tener un vínculo real con la música para sostener el espíritu original del ciclo.

¿Quién sería el nuevo conductor de La Peña de Morfi?

En ese contexto, si bien Diego Leuco y Lizy Tagliani cuentan con el respaldo del canal y seguirán ligados a Telefe con otros proyectos, ya circula un nombre como posible conductor para una nueva etapa: Fer Dente. De acuerdo a la información revelada, el actor y conductor estaría “en carpeta” para encabezar el envío, aunque todavía no está definido si lo haría en solitario o acompañado.

Fer Dente podría ser el nuevo conductor de La Peña de Morfi.

Por ahora, Telefe apuesta a lo seguro con sus clásicos mientras define si La Peña de Morfi tendrá una segunda vida en 2026 o si el canal elegirá otro formato para ocupar uno de sus históricos espacios de los domingos.