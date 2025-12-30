Telefe levanta MasterChef Celebrity a fin de año: los motivos de la decisión

MasterChef Celebrity no saldrá al aire a fin de año.

El cierre de 2025 traerá modificaciones puntuales en la programación de Telefe y uno de los programas alcanzados será MasterChef Celebrity. La señal decidió aplicar una estrategia especial con su reality estrella durante las noches clave de fin de año, con el objetivo de resguardar sus mejores números de audiencia.

Dentro de la lógica del formato, los miércoles ocupan un lugar central: es el día habitual de la Gala de Eliminación, la instancia más decisiva del certamen, donde un participante abandona la competencia. Esa emisión suele concentrar los picos más altos de rating semanal y requiere una atención sostenida del público.

Por ese motivo, Telefe resolvió que el miércoles 31 de diciembre no haya programa en vivo. La decisión responde a una cuestión estrictamente estratégica: durante la noche de Fin de Año el consumo de televisión abierta se reduce de manera considerable por las celebraciones familiares, lo que podría afectar negativamente el rendimiento del ciclo. La misma lógica se aplicará al jueves 1 de enero. En esa jornada, MasterChef Celebrity sí saldrá al aire, pero con una emisión repetida.

Evangelina Anderson sorprendió en MasterChef al contar a qué se dedicaba antes de la fama

En una de las últimas emisiones del reality, Evangelina Anderson llamó la atención del jurado al presentar un árbol de Navidad realizado íntegramente con galletitas, una pieza que destacó por su tamaño, prolijidad y nivel de detalle.

Al momento de explicar su desempeño, la participante reveló un dato desconocido de su pasado laboral. “Me encantó hacer esto hoy. Fue un loquero, pero disfruté mucho. Soy buena haciendo manualidades. Porque soy maestra de nivel inicial”, contó ante la sorpresa general. Luego amplió su historia y conectó esa experiencia con su presente en el certamen: “He hecho galletitas en el colegio. Soy maestra jardinera. Todo lo aprendido, va a MasterChef”, agregó.