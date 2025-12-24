MasterChef Celebrity no se emitirá este 24 de diciembre.

La grilla de Telefe tendrá una modificación inesperada en plena recta fuerte de MasterChef Celebrity. A pesar del buen desempeño del ciclo y de sostener números altos de audiencia, el canal resolvió no emitir el programa este miércoles 24 de diciembre, una decisión que sorprendió a los seguidores del certamen.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, la medida responde a una evaluación estrictamente estratégica. Los miércoles suelen ser el eje central del reality, ya que tradicionalmente se emite la Gala de Eliminación, el momento más esperado de la semana y el que suele concentrar los picos de rating. Justamente por eso, la señal optó por no exponer ese contenido clave en una noche donde el encendido televisivo baja de manera significativa.

Cada 24 de diciembre, la televisión abierta pierde audiencia debido a las cenas familiares y los festejos de Nochebuena. En ese contexto, desde Telefe consideraron que emitir una eliminación —que requiere seguimiento y continuidad— podía afectar las métricas generales del programa y diluir el impacto de uno de sus momentos más fuertes.

Qué pasará con MasterChef el 25 de diciembre

En lugar del reality de cocina, el canal emitirá un especial musical durante la noche del miércoles. Además, el jueves 25 de diciembre sí habrá MasterChef Celebrity en pantalla, aunque se tratará de una emisión repetida y no de un programa en vivo. De este modo, la producción decidió “guardar” la gala más importante para cuando el encendido vuelva a la normalidad, asegurando que la definición del próximo eliminado se vea beneficiada por un mayor nivel de audiencia una vez pasado el feriado.