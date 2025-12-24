MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó en el programa de ayer 23 de diciembre.

Este último martes 23 de diciembe tuvo lugar la décima gala de beneficios de MasterChef Celebrity Argentina 2025. Los ocho cocineros de mejor desempeño en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por las medallas, teniendo que resguardarse además de no ser el peor plato, ya que eso los haría merecedores del delantal negro.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Los jugadores del día tuvieron que hacer un desafío previo en parejas: recrear un Americano Sour con Gancia, con la particularidad de que tenían que estar atados por una de sus manos al compañero. Sofi Martínez hizo dupla con Cachete Sierra, mientras que Maxi López estuvo con Miguel Ángel Rodríguez, La Reini con Evangelina Anderson y Marixa Balli con Emilia Attias. Finalmente, fueron estas últimas las ganadoras de un beneficio más que importante.

El reto principal fue hacer un plato libre con un máximo de 20 ingredientes. Una vez que todos salieron del mercado, recibieron la noticia que los dejó helados: tuvieron que hacer un enroque con su compañero de isla y hacer lo que ellos decidan con los elementos que el otro escogió. Fue allí cuando Wanda anunció que tanto Marixa como Emilia podían ir a buscar tres artículos más, para intentar aggiornar el plato de la otra a su gusto. Por si fuera poco, pasando la mitad de la prueba, hubo un último giro inesperado: seguir cocinando lo que originalmente era de ellos, ya sea a partir de lo que tenía preparado el colega o empezar de cero con el poco tiempo restante.

Esto generó que la mayoría entregara platillos por debajo de la media, desde una pizza cruda hasta una enchilada con demasiada grasa. Sin embargo, el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) no dudó al momento de seleccionar tanto a los dos mejores como al peor.

¿Quiénes recibieron medalla y subieron al balcón?

Miguel Ángel Rodríguez, que semana a semana venía teniendo rendimientos que apenas le permitían salvarse en las galas de eliminación, dio un batacazo y se adjudicó la medalla dorada. La plateada se la llevó Marixa Balli con unas croquetas rellenas de bechamel y jamón. Además de ellos, también avanzan una semana más Maxi López; Evangelina Anderson; La Reini; Emilia Attias y Sofi Martínez.

Cachete Sierra, Sofi Martínez, Evangelina Anderson y La Reini tuvieron los peores platos de la noche.

¿Quién recibió el delantal negro?

Quien obtuvo el delantal negro y deberá competir en la gala de eliminación fue "Cachete" Sierra, que encima de sufrir una gran quemadura en su mano, también hizo el peor plato de la noche.