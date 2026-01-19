Limpiá los vidrios con cebolla: así es el truco que será un antes y un después en tu casa

La limpieza de los vidrios puede hacerse más fácil con una cebolla.

Mantener los vidrios de la casa limpios es fundamental tanto por una cuestión estética como funcional. Los vidrios limpios permiten el ingreso de mayor luz natural, lo que hace que los ambientes se vean más amplios, luminosos y agradables. Además, unas ventanas relucientes mejoran notablemente la apariencia general del hogar, transmitiendo sensación de orden y cuidado en cada espacio.

Más allá de lo visual, la limpieza de los vidrios también es importante desde el punto de vista higiénico: en ellos se acumulan polvo, grasa, restos de humedad y microorganismos que pueden afectar la calidad del ambiente interior. Una limpieza regular ayuda a evitar manchas difíciles, marcas permanentes y la acumulación de suciedad que con el tiempo resulta más compleja de remover.

Entre los métodos caseros más efectivos para dejar los vidrios impecables se encuentra el uso de la cebolla; este truco consiste en frotar una cebolla cortada por la superficie del vidrio, aprovechando sus propiedades naturales para remover grasa y suciedad. Luego, se pasa un paño especial para vidrios o un trapo seco y limpio, logrando un acabado brillante y sin vetas, sin necesidad de productos químicos.

Este tipo de soluciones caseras no solo resultan económicas, sino también prácticas y amigables con el ambiente. Incorporar hábitos simples como la limpieza periódica de los vidrios y el uso de métodos naturales ayuda a mantener la casa más saludable y estéticamente cuidada, demostrando que con pocos recursos se pueden lograr grandes resultados en el mantenimiento del hogar.

Paso a paso para limpiar los vidrios con cebolla

Preparar los materiales: Conseguir una cebolla, un cuchillo, un paño limpio de algodón o microfibra y, si se desea, un pulverizador con agua.

Cortar la cebolla: Partir la cebolla al medio para que libere bien sus jugos, que son los que ayudan a remover la suciedad y la grasa del vidrio.

Frotar el vidrio: Pasar la cebolla directamente sobre el vidrio con movimientos circulares, insistiendo en las zonas con manchas, grasa o marcas difíciles.

Dejar actuar unos minutos: Esperar entre 2 y 5 minutos para que los jugos de la cebolla actúen sobre la suciedad adherida.

