Mantener en buen estado los sillones de cuero es fundamental para conservar no solo su estética, sino también su funcionalidad y durabilidad. Al ser piezas centrales del living, tienen un uso diario intenso, roces constantes, cambios de temperatura y, en muchos casos, a la exposición al sol; por eso es fundamental aplicar algunos tips.

Entre los trucos caseros más conocidos para restaurar el cuero se encuentra el uso del betún, especialmente en sillones de tonos oscuros. Aplicado con moderación y de manera uniforme, el betún puede ayudar a disimular marcas, rayones y zonas descoloridas, devolviéndole al cuero un aspecto más parejo y renovado. Este recurso resulta práctico y económico, siempre que se pruebe primero en una zona poco visible para evitar sorpresas.

El contexto de una casa provoca que el cuero se reseque, pierda brillo y comience a mostrar grietas o zonas desgastadas con el paso del tiempo. El cuidado regular ayuda a prevenir ese deterioro y a prolongar la vida útil de los sillones. Limpiarlos con frecuencia para eliminar polvo y suciedad evita que las partículas se incrusten en el material y aceleren su desgaste.

Además, mantener el cuero hidratado es clave, ya que se trata de un material natural que necesita conservar cierta flexibilidad para no quebrarse ni endurecerse. Con hábitos simples y algunos trucos caseros, es posible mantenerlos en buen estado durante muchos años, logrando que sigan siendo un objeto infaltable del living: cómodo, elegante y protagonista del espacio donde se comparte gran parte de la vida cotidiana.

Paso a paso para restaurar un sillón de cuero con betún

Limpieza inicial del sillón : quitar polvo y suciedad con un paño apenas húmedo y, si es necesario, usar un limpiador suave para cuero. Dejar secar bien antes de continuar.

Revisión del estado del cuero : identificar zonas gastadas, rayadas o decoloradas para aplicar el betún de manera uniforme y evitar diferencias de tono.

Elección del betún adecuado: usar betún del color más parecido posible al cuero del sillón. Probar primero en un sector poco visible para asegurarse del resultado.

