Fórmula 1: el circuito que volverá a tener un Gran Premio en los calendarios de 2027 y 2028

Portimao volverá a la F1 en 2027 en lugar de Zandvoort.

Tras el cierre de la temporada, la Fórmula 1 se prepara para iniciar una nueva era en 2026 con la actualización del reglamento técnico y la llegada de Cadillac como decimoprimera escudería, a la vez que se empieza a pensar en el futuro de la competencia. Y es que para mediados del próximo año ya debe tenerse confirmado el calendario del 2027, por lo que los directivos de la máxima categoría ya se pusieron manos a la obra con ese asunto.

Tal es así que este martes se confirmó el regreso del Gran Premio de Portugal, que volverá a correrse en el Autódromo Internacional do Algarve tras llegar a un acuerdo con la F1 con un contrato por dos temporadas. El trazado de Portimao ya había formado parte del certamen en las ediciones del 2020 y 2021, cuando la emergencia sanitaria del Covid-19 obligó a la organización a concentrar la temporada en Europa para disminuir los traslados.

Si bien el GP de Portugal tiene su historia en la máxima categoría, tan solo se corrió en dos ocasiones en Portimao, ya que las entregas anteriores se realizaron en Boavista, Monsanto, Cascais y Estoril, donde se disputó entre 1984 y 1996. Con respecto al regreso a este circuito, Stefano Domenicali afirmó: “Estoy encantado de que Portimao vuelva al calendario de Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa”.

Ahora bien, el ingreso del GP de Portugal al calendario de 2027 y 2028 puso en duda cuál será el circuito que rotará, ya que se sabe que el límite son 24 fechas, por lo que necesariamente deberá hacerse un intercambio. Inicialmente se creyó que Spa-Francorchamps sería el sacrificado de la F1, ya que se sabe que está dentro de los circuitos rotatorios, pero eso había quedado reservado para 2028 y 2030.

En lugar del GP de Bélgica, el GP de Países Bajos será el que salga del calendario de la Fórmula 1 en 2027. Y es que el Circuito de Zandvoort obtuvo una renovación por tan solo un año en este 2025, de manera tal que su vínculo con la competencia culminará en 2026, quedando libre un hueco que será llenado por Portimao en las dos temporadas siguientes y con la posibilidad de una renovación en caso de que el evento sea exitoso, aunque se sabe que la F1 busca expandirse a otros territorios como Turquía, Alemania o Corea del Sur.

Hamilton ganó las últimas dos ediciones del GP de Portugal.

