Aguinaldo para empleadas domésticas: cuándo se paga y cómo calcularlo

Empleadas domésticas: el aguinaldo que cobran

Este jueves 18 de diciembre es la fecha límite establecida por la ley para que los empleadores abonen el aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año a las empleadas domésticas, niñeras, caseros y personal de casas particulares en general. Se trata de un derecho laboral irrenunciable, el Sueldo Anual Complementario (SAC), que busca proveer un ingreso extra para las fiestas.

Si bien el plazo legal vence el 18 de diciembre, la normativa prevé un período de gracia de cuatro días hábiles. Esto significa que, en caso de no haber pagado en la fecha exacta, el empleador podrá regularizar la situación sin riesgo de reclamo legal hasta el miércoles 24 de diciembre.

Cuándo cobran el aguinaldo empleadas domésticas

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El cálculo debe tomar como base la mejor remuneración mensual devengada por la trabajadora entre julio y diciembre de 2025. Esto incluye no solo el salario básico de su categoría, sino también los adicionales que perciba.

1. Conocer el salario base (vigente desde el 1 de diciembre de 2025):

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció los siguientes salarios mínimos mensuales para una jornada completa:

Personal para tareas generales: $384.722,14 (con retiro) / $427.806,54 (sin retiro).

Asistencia y cuidado de personas: $427.806,54 (con retiro) / $476.745,56 (sin retiro).

Personal para tareas específicas: $438.478,51 (con retiro) / $488.101,03 (sin retiro).

Supervisora: $471.961,09 (con retiro) / $525.711,97 (sin retiro).

Caseros (siempre sin retiro): $427.806,54.

Aguinaldo para empleadas domésticas

2. Sumar los adicionales que correspondan:

Antigüedad: 1% del salario base por cada año de servicio con el mismo empleador, computable desde septiembre de 2020.

Zona desfavorable: Un 30% extra sobre el básico para quienes trabajen en provincias patagónicas y el partido de Patagones (Buenos Aires).

Horas extras: Con recargo del 50% (días hábiles) o del 100% (sábados tarde, domingos y feriados).

3. Aplicar la fórmula correcta:

Si trabajó todo el semestre (julio a diciembre):

Aguinaldo = Mejor remuneración mensual del semestre / 2

Si no trabajó todo el semestre (ingresó después de julio o tuvo licencias sin goce de sueldo):

Aguinaldo proporcional = (Mejor remuneración mensual / 12) x Meses trabajados en el semestre

El bono no remunerativo que se abona actualmente por horas trabajadas no se computa para el cálculo del SAC. El pago debe quedar registrado en recibo, ya sea en efectivo o por transferencia bancaria. Cumplir con el pago del aguinaldo en término y de forma correcta no solo evita sanciones y conflictos, sino que fortalece una relación laboral basada en el respeto y la formalidad, especialmente en un momento del año de alto impacto económico para las trabajadoras y sus familias.