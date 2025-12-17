Gremios docentes apuntan contra la falta de diálogo de Pullaro: "Le escapa al debate"

La crítica situación salarial que padecen los docentes en la provincia de Santa Fe se profundiza. El titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Rosario y secretario adjunto de la CGT, Martín Lucero, aseguró que el gobernador Maximiliano Pullaro le "escapa al debate". "No es que tire la toalla, nunca se subió al ring", apuntó.

En un panorama desolador para los trabajadores santafesinos de todos los sectores por el ajuste de Pullaro, Lucero denunció el uso de decretos, la ausencia de paritarias reales y políticas salariales que calificó "como regresivas e inhumanas".

De esta manera, apuntó directamente contra el mandatario radical y el ministro de Educación santafesino, José Goity, a quienes responsabilizó por la falta de negociación colectiva. “Mal puede hablar de diálogo quien jamás se sentó a discutir. El ministro de Educación le tiene miedo a la paritaria docente, porque no pueden sostener racionalmente las políticas que defienden”, afirmó.

“Siempre hubo diálogo, aunque fuera tenso. Hoy no hay absolutamente nada. Tenemos que sentarnos a dialogar razonablemente sobre la situación de la docencia y de la educación santafesina, un sistema que hoy hace agua por los cuatro costados”, reclamó en declaraciones para medios locales.

Además, remarcó que "la discusión con la docencia está perdida", ya que "no hay docentes que apoyen esta gestión ni trabajadores de ningún nivel educativo que consideren que el gobierno de Pullaro haya hecho algo positivo por la educación santafesina”.

Lucero sostuvo que, ante la falta de argumentos, el Ejecutivo optó por imponer decisiones de manera unilateral, recurriendo a decretos en lugar de consensos. En noviembre pasado, Pullaro confirmó un aumento del 3,8% correspondiente al desfasaje inflacionario entre julio y octubre que sufrieron los docentes, pero los gremios rechazaron dicha compensación.

Sin embargo, los gremios docentes advirtieron que esto no cubre la rebaja que sufre el sector: según los cálculos, la pérdida acumulada en 2025 es del 7,7% y sostuvo que “desde el 4 de enero de 2024 hasta la fecha, tenemos un 30,97% de pérdida salarial. El Gobierno lo que compensa es un 3,8”. El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, cuestionó que parte del incremento se otorgue como suma no remunerativa.

Presentismo, licencias y una concepción “regresiva” del trabajo docente

Uno de los ejes más duros de la crítica estuvo centrado en el programa Asistencia Perfecta, , que el sindicalista consideró "injusto y deshumanizante". A modo de ejemplo, cuestionó la quita de ese adicional a docentes que atraviesan situaciones de salud o maternidad.

“¿Cómo explican en una paritaria que una docente con una enfermedad terminal no cobra el presentismo porque ‘no se esforzó lo suficiente’? ¿Cómo justifican que una trabajadora que está por parir pierda ese adicional por estar de licencia?”, se preguntó.

Desde Amsafé aseguraron que el Gobierno provincial impone "todas las condiciones, no escucha el reclamo y provoca desánimo en los trabajadores". Tal es así que Pullaro logró desinflar las medidas de fuerza a través del Programa Asistencia Perfecta, que otorga un bono mensual (de $57 mil) y trimestral a los docentes que no registren faltas durante esos períodos.

Para Lucero, el mensaje implícito del gobierno provincial es claro y alarmante: “Enfermarse o maternar es no esforzarse. Esa concepción es inhumana y profundamente regresiva”.