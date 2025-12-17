Alejandro Fantino cuestionó el allanamiento a Carnaval: "Si cae este canal..."

Alejandro Fantino cuestionó el allanamiento a Carnaval.

Carnaval Streaming fue allanado en el marco de investigaciones que se están realizando sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA al cual vinculan con ese canal pero que jamás dio muestra de mover los hilos. Esto generó un gran malestar entre los trabajadores, ya que lo sintieron como un ataque a su libertad expresión.

Así lo calificó Alejandro Fantino, quien brindó una extensa reflexión acerca de lo que significa ese accionar judicial dentro de un medio de comunicación y el rol que deberían tener sus colegas de profesión por lo acontecido.

Alejandro Fantino habló sobre el allanamiento a Carnaval.

¿Qué dijo Alejandro Fantino sobre los allanamientos en Carnaval?

"Carnaval pudo haber sido allanado hace unos días por otro tema y ahora efectivamente se allanó. Yo tengo 30 años en el medio, nunca viví un medio allanado", manifestó primeramente, para luego dejar en claro: "He saltado por muchos colegas que los querían eliminar del sistema de comunicación, he saltado por pibes libertarios como Mariano Pérez. Cuando lo cagaban a trompadas en la calle, cuando lo querían sacar del sistema, yo lo he bancado y le he pedido a Adepa y un montón de agrupaciones que salieron a bancarlo".

Luego, señaló: "No es 'censuran Carnaval'. En el streaming no te censuran, te cierran. Como es todo tan pequeño y tan artesanal, no te censuran, te desconectan. Yo quiero ver cómo nuestros colegas salen a justificar un allanamiento a un medio de comunicación y el posible cierre de un medio de comunicación".

"Tocan algo tan simple como es la libertad de expresión. Si cae este canal va a ser botón de muestra para que caigan otros canales, incluso libertarios. Podés tenerle asco a Carnaval, podés odiarme a mí, odiar a Rial o a cualquiera de nosotros. Pero en esencia somos todos periodistas. Empiezan a cerrar canales y mañana te cierran otro", concluyó.