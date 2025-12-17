La mayoría de las personas tira las cáscaras de limones, sin tener en cuenta que sirven para preparar un condimento único. Si tenés muchos limones que ya exprimiste y todavía conservás en la heladera, este truco te va a servir.
"No tires más los limones usados. Aunque parezca que no dan para más, sirven", comentó Simón, creador de contenido sobre recetas en sus redes sociales. Este truco es muy sencillo de hacer en casa y solamente necesitás cáscaras de limón, sal gruesa y un molinillo o procesadora.
"Con este polvito vas a llevar tus comidas a otro nivel. Podés usarlo en pollos y pescados, porque sin duda es un diez", recomendó el creador de la receta. Tal como explicó, podés utilizarlo para condimentar las comidas que más te gusten, en especial carne, pollo y pescado.
También es una excelente opción para sumar a verduras asadas o salteadas. Aporta un toque fresco y aromático a las comidas que las vuelve mucho más sabrosas. Sin embargo, lo mejor es usarlo con moderación, ya que su intensidad permite condimentar con poca cantidad y obtener un resultado equilibrado y delicioso.
Cómo preparar un condimento con cáscaras de limón
Ingredientes
-
Cáscaras de limón.
-
Sal gruesa.
Preparación
-
Cortar las cáscaras de limón, previamente lavadas, en cuatro partes y en forma de gajos. Aplastarlas un poquito.
-
Con un cuchillo o cuchilla y con mucho cuidado, quitarles toda la parte blanca, ya que es lo que le da el sabor amargo. Tiene que quedarte solo la cáscara.
-
Colocarlas en una placa para horno, dispersas. Podés usar papel manteca para la base.
-
Hornear a 100°C, a muy baja temperatura, hasta que se achicharren y queden secas y crocantes.
-
Llevarlas a un molinillo o procesadora potente con sal gruesa. Picarla bien hasta obtener una sal de limón.
-
¡Listo! Ya podés condimentar lo que quieras con este condimento.