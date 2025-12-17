No tires las cáscaras de limón: para qué sirven y cómo usarlas para preparar este condimento espectacular.

La mayoría de las personas tira las cáscaras de limones, sin tener en cuenta que sirven para preparar un condimento único. Si tenés muchos limones que ya exprimiste y todavía conservás en la heladera, este truco te va a servir.

"No tires más los limones usados. Aunque parezca que no dan para más, sirven", comentó Simón, creador de contenido sobre recetas en sus redes sociales. Este truco es muy sencillo de hacer en casa y solamente necesitás cáscaras de limón, sal gruesa y un molinillo o procesadora.

"Con este polvito vas a llevar tus comidas a otro nivel. Podés usarlo en pollos y pescados, porque sin duda es un diez", recomendó el creador de la receta. Tal como explicó, podés utilizarlo para condimentar las comidas que más te gusten, en especial carne, pollo y pescado.

También es una excelente opción para sumar a verduras asadas o salteadas. Aporta un toque fresco y aromático a las comidas que las vuelve mucho más sabrosas. Sin embargo, lo mejor es usarlo con moderación, ya que su intensidad permite condimentar con poca cantidad y obtener un resultado equilibrado y delicioso.

Cómo preparar un condimento con cáscaras de limón

Ingredientes

Cáscaras de limón.

Sal gruesa.

Preparación