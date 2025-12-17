Quién es Agustín Monzón, quiénen sus padres y cuál es su relación con el histórico Carlos Monzón

Agustín Monzón tiene 24 años.

El mundo del boxeo argentino dio a lo largo de la historia grandes héroes. Personas que marcaron un antes y un después, que se convirtieron en un fenómeno cultural y popular que trascendió las décadas. Como en cada deporte popular, la gente suele buscar sus referentes, que con el paso de los años ganan cierto misticismo. Tal es el caso de Carlos Monzón, un nombre que supo ser ídolo de masas y terminó su vida de la peor manera, tras cometer el femicidio de la vedette uruguaya Alicia Muñiz.

Y este apellido vuelve a estar presente en Agustín Monzón, un joven que se destaca en el mundo artístico. Es oriundo de Santa Fe, con 17 años y una vez finalizados sus estudios secundarios, decidió emprender viaje a Buenos Aires para estudiar actuación, su verdadera pasión. Un joven que sigue su sueño de ser actor y ya tuvo participación en varias series, con una conexión especial al fallecido ex boxeador y 14 veces seguidas defensor del título mundial.

La historia de Agustín Monzón

Agustín Monzón es el nieto del mítico Carlos Monzón e hijo de Silvia, la primogénita del deportista y Mercedes Beatriz García, conocida como ‘La Pelusa’. Participó como doble de riesgo en El Eternauta, la ficción basada en la historieta de Héctor Oesterheld que se estrenó el 30 de abril en Netflix y se convirtió rápidamente en un suceso mundial. No todo fiue fácil para él ya que, una vez llegado a la gran ciudad y mientras estudiaba, trabajó tres años como bachero de una cervecería.

Agustín Monzón siente el legado familiar.

Además de El Eternauta, participó en Monzón (2019), la serie que retrató la vida de su abuelo -a quien nunca llegó a conocer- y en Coppola, el representante (2024), la producción que cuenta parte de la vida de Guillermo Coppola. También estuvo en Survivor Expedición Robinson (Telefe), reality al que se anotó porque, según reveló en más de una ocasión, se lleva muy bien con el deporte, experiencia de la que formó parte un mes y diez días.

Su relación con el boxeo

En diciembre 2025, se sumó a Párense de Manos 3 para pelear contra Franco Bonavena, nieto del legendario boxeador Ringo Bonavena y hoy peleador amateur. En cuanto a su vínculo con el boxeo, resaltó: "Es algo que se hereda. Es como si el destino hubiese trazado la línea que uno tiene que recorrer. Porque nadie, pero nadie puede escapar de donde viene. Nadie puede huir de su pasado, pero uno sí puede honrarlo, defenderlo y hasta construir algo mejor. Y hoy me toca a mí seguir escribiendo esta historia".