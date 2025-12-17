Agustina Cherri dejó sin palabras a Mario Pergolini.

Agustina Cherri sorprendió con una confesión inesperada durante su paso por Otro día perdido (El Trece), el programa que conduce Mario Pergolini. Lejos de la nostalgia o el discurso habitual sobre el amor por la actuación, la actriz fue tajante al hablar de su presente y del vínculo que hoy mantiene con su antigua profesión.

“¿Extrañás la otra parte de la actuación?”, le preguntó Pergolini sin rodeos. La respuesta de Cherri descolocó al conductor: “La verdad es que no extraño absolutamente nada”. Ante la repregunta —“¿Ni un poquito?”—, la actriz reafirmó su postura sin titubeos: “No, no. Nada. Me divierte esto, venir acá un rato, me saco la fotito y me vuelvo a mi casa. Fueron muchos años y tardé mucho en darme cuenta que quería frenar”.

Vale destacar que en los últimos años, Agustina Cherri decidió correrse del ritmo intenso de la actuación y apostar por un proyecto personal que la conecta con otra búsqueda: el bienestar y el cuidado consciente. Actualmente, está al frente de Mundía, su propia marca de cosmética natural.

La faceta empresarial de Agustina Cherri

Con más de tres décadas de trayectoria artística, la actriz lanzó esta nueva propuesta desarrollada íntegramente desde cero, con fórmulas basadas en extractos botánicos y con el hongo reishi como ingrediente central. Se trata de un activo ancestral reconocido por sus propiedades regenerativas y antioxidantes, que funciona como eje de la primera línea de productos.

La colección inicial incluye una crema hidratante, gotas concentradas de reishi, una bruma facial y un sérum de limpieza, pensados como un ritual de cuidado simple y completo. “No busco detener el tiempo, sino acompañarlo de la mejor manera”, explicó Cherri, quien participó de forma activa en el diseño y desarrollo de cada producto junto a un equipo especializado.