Los eSports llegan a los Premios Olimpia: cómo votar a tu equipo favorito

La decisión de incluir a los eSports dentro del deporte argentino como parte de la edición 2025 de los Premios Olimpia, organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos junto a Torneos, marca un hito en el reconocimiento de los deportes electrónicos. La ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué equipos están nominados al Olimpia de Plata en eSports

Los equipos que competirán por el Olimpia de Plata en la nueva categoría de eSports son seis referentes de la escena nacional e internacional:

9Z Globant

Bestia

Isurus

KRÜ

Leviatán

ShindeN

Todos ellos fueron seleccionados por la Comisión de los Premios Olimpia en base a su desempeño competitivo durante el año.

También se vota al mejor jugador del año

Además del premio al mejor equipo, el público podrá elegir al mejor deportista del año en eSports, otra novedad de esta edición.

Los jugadores nominados son:

Luken (CS2)

Try (Counter)

Josedeodo (League of Legends)

K1ng (Fortnite)

Nicolas99fc (FC 25)

Lulitenz (CS2)

La inclusión de distintas disciplinas refleja la diversidad del ecosistema competitivo de los deportes electrónicos en Argentina.

Cómo y hasta cuándo se puede votar

La votación ya está habilitada y se realiza de forma online a través del sitio oficial de Torneos. El público puede participar ingresando al siguiente enlace: https://www.torneos.com/premiosolimpia/

El plazo para votar finaliza el sábado 20 de diciembre a las 23:59, y los ganadores se conocerán durante la ceremonia oficial del lunes 22.

Un reconocimiento histórico para los eSports

La incorporación de los eSports a los Premios Olimpia representa un paso significativo en su legitimación como disciplina deportiva dentro del país. Fundados en 1954, los Olimpia son el reconocimiento más importante del deporte argentino y distinguen cada año a los atletas más destacados, culminando con la entrega del Olimpia de Oro.

Con esta nueva categoría y la participación directa del público, los deportes electrónicos pasan a formar parte de una tradición histórica del deporte nacional, reflejando su crecimiento, profesionalización y alcance entre nuevas generaciones.