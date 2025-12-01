Mirtha Legrand le hizo una filosa pregunta a Agustina Cherri.

Agustina Cherri visitó la mesa de Mirtha Legrand y sorprendió al contar el camino personal y profesional que la llevó a lanzar su nuevo emprendimiento de skincare. En medio de la charla, la conductora la interrumpió con una pregunta directa que provocó un momento inesperado: La frase llegó después de que la actriz detallara las características de sus productos y de los ingredientes que utiliza.“¿No se te cae la cara?”.

Cherri explicó que su proyecto se basa en cremas formuladas con reishi, un hongo milenario al que se le atribuyen propiedades vinculadas al cuidado de la piel. “Ahora es un emprendimiento donde son cremas, a base de un hongo que se llama reishi”, contó. Mirtha, curiosa por el ingrediente, pidió precisiones y la actriz agregó: “Es un hongo milenario, que no lo inventé yo. Existe hace más de dos mil años, tiene muchas propiedades para la salud y específicamente para la piel. Es cicatrizante, es hidratador, regenera la piel. Lo llaman el hongo de la longevidad”.

Además del producto, la actriz compartió el trasfondo personal que la impulsó a iniciar este camino. Contó que un episodio familiar la llevó a replantear su rutina laboral y sus prioridades. “Yo siempre trabajé mucho, muchas horas… Y había algo que me estaba haciendo ruido, como que quería frenar un poco y no encontraba la manera”, relató, señalando que la reflexión la llevó a cuestionarse su rol dentro de la actuación y su necesidad de pasar más tiempo con sus hijos.

La crisis de Agustina Cherri que la llevó a emprender

Ese proceso derivó en decisiones profundas. “Me descubrí en mi casa diciendo: ‘No sé si tengo ganas de volver a actuar. No quiero volver a estar en un estudio de televisión tantas horas. Quiero estar más tiempo con mis hijos’”, explicó. La actriz también reconoció que el miedo a emprender fuera de su profesión fue parte del desafío: “Yo creía que no sabía hacer otra cosa… era un gran miedo que yo tenía”.