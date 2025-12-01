Disfrutar sin multitudes alrededor: el pueblo con lagos azules de pocos habitantes a solo 40 km de San Martín de los Andes

Faltando pocas semanas para el inicio del verano y transitando el último mes del año, empiezan a tomar relevancia los distintos lugares del país que se posicionan como opciones para disfrutar de las próximas vacaciones 2025/2026. La Patagonia argentina contiene algunos de los destinos más destacados a nivel local, los cuales se destacan por sus increíbles paisajes naturales y su rica biodiversidad. Ubicada a tan solo 40 kilómetros de San Martín de los Andes, la localidad de Villa Meliquina, de la provincia de Neuquén, es una de las mejores alternativas si lo que se busca es atravesar unas vacaciones lejos de las multitudes y en paz, rodeados de un ambiente natural y rústico, gracias a sus encantadores lagos azules.

Este pueblo, el cual es parte del Departamento de Lácar, cuenta con una población de aproximadamente 220 habitantes y le debe su nombre a la palabra de origen mapuche "Meliquina" la cual significa "cuatro rincones". Durante la temporada de verano se puede llegar a esta localidad desde San Martín de los Andes, la empresa de transporte de pasajeros KO-KO S.R.L. opera dos servicios los sábados y domingos que sirven tanto para ir como para volver de Villa Meliquina.

Actividades para realizar en Villa Meliquina

A pesar de su pequeño tamaño y su baja cantidad de habitantes Villa Meliquina, también conocida como Villa Lago Meliquina o simplemente Meliquina, ofrece una gran variedad de actividades para realizar. Esta localidad cuenta con una Oficina de Informes Turísticos desde la cual se puede consultar un mapa interactivo el cual presenta la oferta de alojamientos, gastronomía y servicios que presenta la Villa, esta oficina se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 63, frente al Cuartel de Bomberos.

Entre las actividades más destacables a realizar en este pueblo, se encuentran algunas tales como:

Pesca.

Kayak.

Windsurf.

Kitesurf.

Senderismo.

Ciclismo de montaña.

Al mismo tiempo, Meliquina cuenta con tres miradores y con el paseo Sendero del Chucao, el cual es un sendero educativo y recreativo que invita a conocer la flora y la fauna autóctona. Este se sitúa junto a la Oficina de Informes Turísticos y su recorrido tiene una duración aproximada de 20 minutos.

Por último, esta bella localidad cuenta con su primera plaza, denominada Plaza del Encuentro, la cual posee juegos para niños. En esta plaza también se acostumbra llevar a cabo ferias de emprendedores y artesanos durante la temporada estival. La plaza está ubicada en la calle 10, a 300 metros de la Ruta 63.