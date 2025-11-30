Hay destinos que se perfilan para ser los más populares para argentinos en el verano 2026, según la Inteligencia Artificial.

Se acerca el verano 2026 y muchos argentinos ya piensan en dónde disfrutar sus vacaciones. Para ayudar a decidir, la Inteligencia Artificial ChatGPT analizó las consultas de tickets de avión y detectó cuáles serán los destinos más buscados por quienes planean viajar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante el verano anterior más de 3,7 millones de argentinos viajaron al exterior. Brasil lideró como el destino predilecto, con un 38,6% del total de viajeros que eligieron ese país.

De cara a 2026, la IA destacó a Brasil como la estrella para los turistas argentinos, gracias a su proximidad, buenas conexiones aéreas y una relación precio-calidad atractiva con el real. Río de Janeiro se impone con playas icónicas como Copacabana e Ipanema y una vida cultural y nocturna muy activa. Además, Florianópolis llama la atención por sus extensas playas, dunas y olas ideales para el surf, mientras que Búzios ofrece un ambiente boutique con una gastronomía destacada. Esta variedad de paisajes y actividades convierte a Brasil en un destino versátil para familias, parejas y grupos de amigos.

Otros destinos destacados por la IA para el verano 2026

Por otro lado, Aruba se posiciona como uno de los destinos caribeños más solicitados, impulsado por vuelos directos y el encanto de sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Sus resorts all inclusive y la posibilidad de practicar snorkel, buceo y deportes náuticos en un entorno seguro y relajado lo hacen ideal para quienes buscan descanso y buen clima.

Las playas de Brasil vuelven a ser de las favoritas de los argentinos.

La República Dominicana también mantiene su popularidad, con Punta Cana como clásico favorito por sus resorts todo incluido y playas extensas. Además, Miches gana terreno para 2026 con una propuesta más tranquila, ecológica y con playas vírgenes, atrayendo a quienes prefieren una experiencia sofisticada y natural.

México continúa siendo un destino preferido gracias a su combinación de playas caribeñas, cultura y gastronomía. Cancún y la Riviera Maya sobresalen por su oferta hotelera y parques naturales, mientras que Tulum ofrece ruinas mayas frente al mar y un ambiente bohemio y ecológico, perfecto para quienes buscan historia, naturaleza y vida nocturna en un solo viaje.

Los destinos nacionales tampoco quedan atrás para el verano 2026. Lugares como Iguazú, con sus famosas Cataratas y paseos en la selva, siguen siendo un imán para turistas. Salta y Córdoba se destacan por sus paisajes de montaña, rutas del vino y pueblos históricos, mientras que Bariloche ofrece lagos, trekking y kayak en un entorno alpino ideal para turismo activo y familiar.