Número de muertos en Gaza supera los 70.000, según ministerio de Sanidad

El número de muertos confirmados en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha superado la barrera de los 70.000, según informó el sábado el ministerio de Sanidad del enclave.

Un total de 301 personas se han sumado a la cifra desde el jueves, elevándola a 70.100, añadió el ministerio. Dos murieron en recientes ataques israelíes, el resto fueron identificados a partir de restos enterrados durante algún tiempo entre los escombros, según el comunicado.

No hubo comentarios inmediatos de Israel, que ha cuestionado la exactitud de las cifras de Gaza, aunque no ha publicado su propia estimación.

CUERPOS IDENTIFICADOS ENTRE LOS ESCOMBROS

El bombardeo israelí de Gaza -provocado por el mortífero ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023- ha dejado gran parte de la franja en ruinas, lo que dificulta la recopilación de información precisa sobre víctimas.

En los primeros meses de la guerra, los funcionarios contaban los cadáveres que llegaban a los hospitales y registraban los nombres y números de identidad.

En las fases posteriores, las autoridades sanitarias de Gaza declararon que habían aplazado la inclusión de miles de muertes notificadas en el recuento oficial hasta que pudieran realizarse comprobaciones forenses, médicas y jurídicas.

Desde que se firmó un frágil alto el fuego el 10 de octubre, el número de víctimas mortales no ha dejado de aumentar, ya que las autoridades aprovechan la relativa calma para buscar cadáveres entre los escombros.

La guerra en Gaza comenzó después de que militantes dirigidos por Hamás mataran a 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaran 251 rehenes en su ataque contra el sur de Israel.

La ofensiva de represalia israelí ha destrozado familias enteras.

Moaz Mghari dijo que había perdido a 62 parientes, incluidos sus padres y cuatro hermanos, en una serie de ataques aéreos israelíes que destruyeron dos edificios residenciales cerca de la entrada del campo de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

Dijo a Reuters que estaba en una tienda de ropa cercana cuando oyó el ruido de las explosiones y el cielo se oscureció con el polvo. Corrió a casa y encontró el edificio de su familia convertido en escombros. "Entonces empecé a darme cuenta de lo que había pasado, lo había perdido todo, había perdido a todos", declaró Mghari.

El ejército israelí ha negado haber atacado a civiles desde que comenzó el conflicto hace más de dos años.

Antes de la guerra, Gaza contaba con sólidas estadísticas de población y mejores sistemas de información sanitaria que la mayoría de los países de Oriente Medio, según declararon a Reuters expertos en salud pública.

La ONU cita a menudo las cifras de muertes del ministerio de Sanidad y afirma que son creíbles.

Con información de Reuters