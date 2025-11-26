Sorpresa por la isla top que desplaza a Brasil y Chile como destino favorito para las vacaciones 2026

Una famosa isla del Caribe podría desplazar a lugares de Brasil y Chile como el destino más elegido por los argentinos durante la temporada de verano 2026.

Para las vacaciones de verano 2026, una isla del Caribe se convirtió en la gran sorpresa para los turistas argentinos: Aruba superó a los clásicos Brasil y Chile como el destino más elegido. Las consultas, reservas y vuelos programados indican que la isla será el epicentro del turismo durante la próxima temporada alta. Según un relevamiento de Despegar, las búsquedas de paquetes turísticos hacia este destino crecieron cinco veces más en comparación con el año anterior.

Este fenómeno se explica por tres factores clave: la seguridad que ofrece la isla, la calidad de sus servicios y la conectividad que facilita el viaje. En ese sentido, como bien se informó, Aerolíneas Argentinas confirmó una ruta temporal directa a Aruba que operará desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero, con tarifas que comienzan desde u$s799 más impuestos. Esta conexión directa facilita enormemente el acceso en plena temporada alta, un punto que contribuye a la creciente preferencia por este destino.

En cuanto a costos, los paquetes que incluyen vuelo, alojamiento con desayuno y traslados varían según la fecha y categoría del hotel. Por ejemplo, los precios pueden incrementarse si se opta por hoteles de mayor nivel o se agregan experiencias especiales, aunque las opciones para diferentes presupuestos están disponibles. Aruba combina el encanto típico del Caribe con una infraestructura turística moderna y segura.

Entre las playas más populares de Aruba se encuentran Eagle Beach y Palm Beach, famosas por su arena blanca y aguas cristalinas ideales para nadar y practicar deportes acuáticos. Baby Beach, en el extremo sureste, ofrece aguas poco profundas perfectas para quienes buscan tranquilidad o desean hacer snorkel. Por otro lado, Arashi Beach es preferida por los amantes del buceo, gracias a los arrecifes cercanos.

Sus playas de aguas cristalinas, la oferta gastronómica variada y la posibilidad de realizar actividades al aire libre posicionan a la isla como una opción ideal para quienes buscan descanso y calidad en sus vacaciones. Sin embargo, aunque Aruba gana terreno rápidamente, Brasil sigue siendo uno de los destinos más demandados por los argentinos.

Las búsquedas de paquetes para vacacionar en Aruba se quintuplicaron respecto del año anterior en sitios de turismo.

Para enero y febrero de 2026, las reservas hacia Brasil aumentaron un 35%, especialmente para lugares como Río de Janeiro, Florianópolis y Buzios. Allí, los paquetes turísticos parten desde $1.368.000 hasta $1.724.000 por persona, dependiendo del hotel y tipo de vuelo. Dentro del territorio argentino, los destinos más buscados para la temporada continúan siendo Bariloche, Puerto Madryn y Mendoza, con opciones que arrancan en $425.000 y facilidades de financiación para los viajeros.

Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos a Aruba

Por otra parte, como se mencionó, la apertura de esta ruta responde a un aumento significativo en la cantidad de argentinos que eligen el Caribe como destino turístico. Por ejemplo, durante la última temporada invernal, Punta Cana vio un incremento del 77% en pasajeros transportados, mientras que Cancún creció un 11% en comparación con el mismo período del año anterior. La tarifa promocional para estos vuelos será de 799 dólares más impuestos y tasas para un pasaje ida y vuelta, válida para salidas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Los boletos ya están disponibles para compra a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas.

“Con esta ampliación, Aerolíneas Argentinas fortalece su conectividad internacional de cara a los próximos meses y extiende la operación en rutas de alta demanda más allá del verano”, explicó la empresa, que conectará Ezeiza con Aruba con tres frecuencias semanales los lunes, sábados y domingos; una desde Córdoba los jueves; y otra desde Mendoza los viernes. En este caso, habrá vuelos solo hasta fines de febrero, mientras que continuarán hasta abril desde Ezeiza y Córdoba. Los de marzo y abril ya salieron a la venta.