No es Brasil: el paraíso que arrasa entre los argentinos con precios increíbles y playas con aguas cristalinas

Brasil deja de ser el destino más elegido por los argentinos.

Brasil fue uno de los países más elegidos por los argentinos para vacacionar en el último verano. Sin embargo, para la temporada 2026 se encamina a ser tendencia, un destino del mar Caribe, que también tiene aguas cristalinas y las playas "más hermosas del planeta", según sus propios pobladores.

Se trata de Aruba, una isla ubicada en el extremo sur del Mar Caribe, que forma junto a Bonaire y Curazao el archipiélago conocido como islas ABC. El destino también es conocido por su clima perfecto, ideal para disfrutar de la variedad de actividades que ofrece para conocer el territorio.

A comparación del 2025, las consultas turísticas tuvieron un incremento de más del 400%. Desde Argentina, se puede conectar con Aruba en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, lo que reduce la complejidad del viaje.

¿Cuánto sale viajar a Aruba en verano 2026?

El costo de un paquete all inclusive del 2 al 9 de enero de 2026 sale desde $ 3.564.812 (unos u$s 2678). Según la web de Al Mundo, un paquete a Aruba desde Buenos Aires en enero cuesta u$s 2635; desde Córdoba en febrero u$ 3545; y desde Mendoza en enero u$s 2115.

Los paquetes incluyen vuelos con Aerolíneas Argentina, y hotel de tres y cinco estrellas all inclusive o con desayuno. Mientras que los vuelos cuestan u$s 591 y u$s 562, ida y vuelta, saliendo de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente.

¿Qué puedo hacer en Aruba?

Aruba tiene actividades para todos:

Playas y bahías.

Deportes acuáticos.

Naturaleza.

Restaurantes.

Vida nocturna.

Artes y cultura.

Tours y recorridos.

Centros comerciales.

Bienestar.

Deportes y golf.

La isla cuenta con guías arubiano que comparten su cultura y sus rincones favoritos. A los turistas se les recomienda visitar Baby Beach, bucear hasta los restos del naufragio del SS Antilla o recorrer a caballo las calas escondidas de piedra caliza.

Según la web oficial de turismo de Aruba (aruba.com), se pueden contactar a los operadores locales como Palm Tours o El Tours para realizar distintas excursiones, como las ruinas de las minas de oro de Bushiribana, revivir parte de la historia de Aruba o subir a los cerros para disfrutar de vistas espectaculares.

También se pueden realizar excursiones en jeep y conectar con puntos destacables como el Faro California, la encantadora Capilla de Alto Vista, Seroe Crystal, el Natural Bridge y las Cuevas de Quadirikiri.

En cuanto a las actividades deportivas y al aire libre, hay tours en bicicleta, kayak y paddle board, parasailing, pesca en alta mar, el Santuario de aves de Bubali Plas, windsurf y kitesurf.

Desde la web de Despegar también se pueden consultar por tours y paseos en Aruba. La isla De Palm sale desde $ 175.000; el tour en colectivo cuesta desde $ 73.000; y el jeep safari (piscina natural y cuevas) por encima de los $ 139.000.