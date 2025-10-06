No es Brasil: el paraíso que arrasa entre los argentinos con precios increíbles y playas con aguas cristalinas

Brasil fue uno de los países más elegidos por los argentinos para vacacionar en el último verano. Sin embargo, para la temporada 2026 se encamina a ser tendencia, un destino del mar Caribe, que también tiene aguas cristalinas y las playas "más hermosas del planeta", según sus propios pobladores.
Se trata de Aruba, una isla ubicada en el extremo sur del Mar Caribe, que forma junto a Bonaire y Curazao el archipiélago conocido como islas ABC. El destino también es conocido por su clima perfecto, ideal para disfrutar de la variedad de actividades que ofrece para conocer el territorio.
A comparación del 2025, las consultas turísticas tuvieron un incremento de más del 400%. Desde Argentina, se puede conectar con Aruba en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, lo que reduce la complejidad del viaje.
¿Cuánto sale viajar a Aruba en verano 2026?
El costo de un paquete all inclusive del 2 al 9 de enero de 2026 sale desde $ 3.564.812 (unos u$s 2678). Según la web de Al Mundo, un paquete a Aruba desde Buenos Aires en enero cuesta u$s 2635; desde Córdoba en febrero u$ 3545; y desde Mendoza en enero u$s 2115.
Los paquetes incluyen vuelos con Aerolíneas Argentina, y hotel de tres y cinco estrellas all inclusive o con desayuno. Mientras que los vuelos cuestan u$s 591 y u$s 562, ida y vuelta, saliendo de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente.
¿Qué puedo hacer en Aruba?
Aruba tiene actividades para todos:
- Playas y bahías.
- Deportes acuáticos.
- Naturaleza.
- Restaurantes.
- Vida nocturna.
- Artes y cultura.
- Tours y recorridos.
- Centros comerciales.
- Bienestar.
- Deportes y golf.
La isla cuenta con guías arubiano que comparten su cultura y sus rincones favoritos. A los turistas se les recomienda visitar Baby Beach, bucear hasta los restos del naufragio del SS Antilla o recorrer a caballo las calas escondidas de piedra caliza.
Según la web oficial de turismo de Aruba (aruba.com), se pueden contactar a los operadores locales como Palm Tours o El Tours para realizar distintas excursiones, como las ruinas de las minas de oro de Bushiribana, revivir parte de la historia de Aruba o subir a los cerros para disfrutar de vistas espectaculares.
MÁS INFO
También se pueden realizar excursiones en jeep y conectar con puntos destacables como el Faro California, la encantadora Capilla de Alto Vista, Seroe Crystal, el Natural Bridge y las Cuevas de Quadirikiri.
En cuanto a las actividades deportivas y al aire libre, hay tours en bicicleta, kayak y paddle board, parasailing, pesca en alta mar, el Santuario de aves de Bubali Plas, windsurf y kitesurf.
Desde la web de Despegar también se pueden consultar por tours y paseos en Aruba. La isla De Palm sale desde $ 175.000; el tour en colectivo cuesta desde $ 73.000; y el jeep safari (piscina natural y cuevas) por encima de los $ 139.000.