No siguen en Canal 9: Beto Casella se lleva con él a estos panelistas de Bendita

Beto Casella se llevaría a algunos panelistas.

El histórico ciclo Bendita atraviesa uno de los cambios más profundos de su historia. Beto Casella ya tiene todo listo para dejar El Nueve y desembarcar en América TV con un nuevo proyecto que llevaría por nombre Bendito tú eres. La mudanza no será en soledad: varios de los panelistas que lo acompañaron durante años también abandonarán Canal 9 para sumarse a esta nueva etapa televisiva.

Durante semanas hubo fuertes especulaciones sobre quiénes seguirían al conductor y quiénes permanecerían en Bendita, que quedará en manos de Edith Hermida, su histórica compañera y figura clave del programa. Ahora, finalmente, comenzaron a confirmarse los nombres.

¿Cuáles son los panelistas que Beto Casella se llevará a América?

Si bien Laura Ubfal había anticipado que Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti y Enzo Aguilar continuarían junto a Casella, el periodista Juan Etchegoyen completó la lista con otros nombres que también dejarán Canal 9. Entre ellos figuran Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, el ex Gran Hermano Agustín Guardis, Leo Raff y Franco Casella. Además, el locutor del ciclo será Mariano Flax.

De esta manera, la mayoría del equipo histórico de Bendita acompañará a Casella en su pase a América, marcando un fuerte vaciamiento en la pantalla de El Nueve. Según se informó, el nuevo programa contará con un formato de panel rotativo, lo que permitirá que los integrantes vayan alternando sus participaciones.

Mientras tanto, en Canal 9 ya piensan en la reconfiguración del ciclo que supo ser uno de los más rendidores del canal. “Se van todos de Bendita salvo algunas excepciones. Edith tendrá que buscar panelistas; algunos ya han sido confirmados y otros se irán sumando. La conducción la hará ella durante el verano y después se verá”, detalló Etchegoyen.

Edith Hermida tendrá que armar su panel de cero.

El pase de Beto Casella y su equipo no solo sacude a Bendita, sino que reordena el mapa del entretenimiento nocturno en la televisión abierta. Con el debut de Bendito tú eres, América apuesta fuerte a un formato probado, mientras Canal 9 enfrenta el desafío de sostener una marca emblemática sin su conductor histórico.